La JEP extendió por 6 meses las medidas cautelares sobre el cementerio Universal

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió prorrogar por 180 días las medidas cautelares decretadas sobre ocho zonas del Jardín Cementerio Universal, en el cual se presume que habría restos de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

La JEP tomó esta decisión luego de determinar que a pesar de que las medidas cautelares las ordenó en julio de 2020, a la fecha solo se ha logrado diagnosticar seis de las ocho zonas que fueron protegidas porque los reiterados inconvenientes durante el proceso, como la falta de protocolos de necropsia solicitados a Medicina Legal y la falta de organización sistemática de la documentación bajo responsabilidad de la administración del cementerio.

Por otra parte la Sección de Ausencia de la JEP no accedió a ampliar las medidas cautelares sobre la Zona 17 del cementerio, porque “los lugares que fueron objeto de la medida cautelar son aquellas que, hasta ese momento, según el informe presentado por el GATEF, ya habían sido intervenidas, abordadas o al menos mencionadas en las recomendaciones presentadas por la Alcaldía de Medellín”, dice el auto emitido por la JEP.

En este sentido, la Jurisdicción expone que de acuerdo con las respuestas ofrecidas por la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía, en la Zona 17 del cementerio no se han realizado (o no se están realizando) inhumaciones o exhumaciones. “De manera que no se advierte en este momento de un riesgo actual o inminente que amerite la adopción de una medida preventiva o cautelar”.

Añade el auto que a pesar de que la UIA, a diferencia de lo expresado por la Alcaldía de Medellín, ya ha identificado, preliminarmente, la posible existencia de cuerpos sin identificar en la Zona 17, esa Unidad en todo caso recomienda que primero se diagnostique y revise la zona, para efectos de determinar cómo proceder.

El auto también se refiere a dos solicitudes de exhumación de víctimas por parte de organizaciones, donde se determinó que esta entidad no tiene competencia, porque no están dentro de sus zonas protegidas.

Según la JEP en el cementerio Universal habría 140 cuerpos de personas no identificadas, víctimas de desaparición forzada.