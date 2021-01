Este corte temporal comprende 10.276 clientes de los barrios Versalles No. 2 (Santa Elena), La Cruz (Santa Elena), Oriente (Santa Elena), Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo (Santa Elena), San José La Cima No. 1, La avanzada (Santa Elena), Maria Cano – Carambolas, San José la Cima no. 2, La Salle, El Compromiso (Santa Elena) y La Esperanza No. 2 (Santa Elena).

“EPM presenta excusas a la comunidad por las incomodidades que pueda ocasionar esta interrupción de acueducto -que se hace para prestar un servicio con calidad, continuidad y cobertura- y agradece su comprensión”, notificó la compañía.

Para solucionar cualquier inquietud, la empresa habilitó la línea de Atención al Cliente 44 44 115.

De igual manera, EPM informó que sus trabajadores reparan un daño en la red de energía que tiene sin servicio un sector del Barrio El Poblado.