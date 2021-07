Los beneficios que buscan para víctimas de edificaciones colapsadas

El Concejo de Medellín aprobó, en primer debate, un proyecto de acuerdo que busca dar exenciones tributarias a las personas afectadas por “edificaciones enfermas o implosionadas”, como es el caso del edificio Space.

Con el acuerdo 54 de 2021, iniciativa de la concejala Lina García (del Centro Democrático), se busca que las personas afectadas no tengan que pagar el impuesto predial hasta el 21 de diciembre de 2023. Los cálculos hablan de 1.666 predios beneficiados.

“Esta es una deuda que el municipio tiene con las personas que hoy no pueden hacer uso de su bien inmueble, ya sea porque no es apto o porque ya no existe, como en los casos del edificio Space o de Continental Towers”, señaló García.