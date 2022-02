¿Educación gratuita gracias a Quintero? El debate en redes que levantó el exsecretario de juventud

Una controversial afirmación desató un debate en Twitter entre el exsecretario de Juventud de Medellín, Alejandro Matta, y algunos ciudadanos y académicos de la ciudad.

Matta, al parecer, hizo alusión a proyectos políticos pasados en los que se repetía reiteradamente que había una apuesta por la educación, pero que, finalmente, nunca lograron garantizar su gratuidad ni la inclusión. Mérito que, según él, sí se le puede atribuir al alcalde Daniel Quintero.

“Un modelo de gobernanza impuesto desde aulas de “élite”, donde la mayoría popular no ingresó a deliberar y formarse, no puede entenderse como un acuerdo de inclusión. Declararon una ciudad para el conocimiento y no fueron capaz (sic) de garantizar su gratuidad. @QuinteroCalle lo hizo”, afirmó el exmiembro del gabinete de Quintero.

Laura Gallego, politóloga con maestría en Gobierno y Políticas Públicas y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Proantioquia, le respondió: “¿En serio, Alejo? No seas irrespetuoso. Hablemos de ERA alianza público privada por la Educación Rural en Antioquia, de Explora, de Buen Comienzo, de Colegios con Propósito, de las Becas para formación superior, de Mova, y así una lista larga de esfuerzos conjuntos. ¿Una élite?”.