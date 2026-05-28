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‘Boom’ tecnológico en Medellín: crean app que traduce lengua de señas y otra que ayuda a ahorrar

Un joven sordo que creó una app para comunicarse y un ingeniero que convirtió una idea en una empresa presente en siete países son parte de los emprendimientos de base tecnológica que impulsa Medellín.

  • Israel Ramírez junto a su padre y su intérprete. FOTOS Camilo suárez
    Israel Ramírez junto a su padre y su intérprete. FOTOS Camilo suárez
  • Andrés Camilo Andrade, socio de la empresa Energymaster. Foto: Cortesía.
    Andrés Camilo Andrade, socio de la empresa Energymaster. Foto: Cortesía.
hace 2 horas
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Israel Ramírez explica en lengua de señas cómo funciona Tincadia, una aplicación que traduce noticias, videos y hasta películas de forma automática. A veces sonríe. Otras veces hace pausas cortas, como si volviera mentalmente a todos los momentos en los que la comunicación se convirtió en una barrera antes de imaginar una aplicación capaz de derribarla.

Sentado en un coworking de Medellín, este joven de Villavicencio recuerda que durante años estudiar fue una batalla silenciosa. Es el único sordo de su familia y también fue el único estudiante sordo en una escuela rural de Miraflores, Meta, donde la comunicación prácticamente no existía. “Había mucho conflicto, sufrí matoneo y el acceso a la información era muy difícil”, cuenta a través de un intérprete.

Hoy lidera el desarrollo de Tincadia, una aplicación pensada para que otras personas sordas no tengan que atravesar las mismas dificultades.

El proyecto comenzó a tomar forma en 2023, mientras Israel estudiaba administración de empresas en la Universidad de los Llanos. Durante una actividad académica decidió asistir solo, sin intérprete, y la experiencia le confirmó que las barreras estaban ahí. “Pensé en todas las personas sordas que llegan a una universidad, a un hospital o a una entrevista de trabajo y no tienen cómo comunicarse”, explica.

La aplicación integra herramientas como traducción de texto a lengua de señas, interpretación virtual y traducción de voz a texto. Además, el equipo trabaja en funciones con inteligencia artificial.

Tras graduarse, Israel se enfrentó a la dificultad de conseguir empleo pese a ser profesional. Su padre, William Ramírez, fue uno de sus principales apoyos. “Él siempre ha sido muy inteligente y muy independiente. Yo solo quería que estudiara y tuviera oportunidades”, recuerda.

Hace casi tres años llegó a Medellín para fortalecer el proyecto. Aquí empezó a participar en procesos de formación y convocatorias impulsadas por el ecosistema de emprendimiento de la ciudad. “Recibimos apoyo con Créame, que nos dio las bases y herramientas para empezar”, cuenta.

Después continuó capacitándose y participó en nuevas convocatorias, entre ellas StartCo, donde Tincadia fue seleccionada para visibilizar el proyecto. También recibió apoyos de procesos como Créame y convocatorias como Capital Semilla y Doble Impacto, que impulsaron el crecimiento de la aplicación.

Andrés Camilo Andrade, socio de la empresa Energymaster. Foto: Cortesía.
Andrés Camilo Andrade, socio de la empresa Energymaster. Foto: Cortesía.

Innovar desde cero

A varios kilómetros de distancia, en otra oficina de Medellín, Andrés Camilo Andrade recuerda los años en los que construir empresa parecía una apuesta imposible. Hace una década, mientras trabajaba junto a Alejandro Ramírez en otra compañía, empezó a notar que muchas empresas pagaban enormes facturas de servicios públicos sin saber realmente si pagaban lo correcto. “Nos preguntamos: ¿por qué no existía una plataforma que analizara esa información y ayudara a ahorrar?”, recuerda.

La respuesta terminó convirtiéndose en Energy Master, una empresa tecnológica que hoy opera en siete países y ha generado ahorros cercanos a los 40 millones de dólares para compañías en sus facturas de energía, agua, gas y servicios públicos.

El inicio fue difícil. “No teníamos plata, no teníamos salario y los bancos no te prestan dinero cuando apenas estás empezando”, cuenta Camilo. La empresa nació prácticamente desde cero, financiada con tarjetas de crédito y préstamos familiares. Al inicio los socios hacían todo: vendían, programaban y desarrollaban el software. Con el tiempo, Energy Master consolidó un equipo de 30 personas y logró expandirse en el exterior. La compañía también participó en programas como la Ruta del Emprendimiento y en misiones de internacionalización impulsadas por la Alcaldía de Medellín, que les permitieron conectarse con Valencia, España, como parte de su meta de expansión hacia Europa.

41%
creció el ecosistema emprendedor de Medellín en los últimos años.

Apuesta por el emprendimiento

Las historias de Israel y Camilo son parte de una estrategia más amplia con la que Medellín se consolida como un Distrito de ciencia, tecnología e innovación.

Según María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico, la ciudad viene fortaleciendo desde hace años programas para acompañar emprendimientos de base tecnológica desde sus primeras etapas. “Tenemos un ADN emprendedor y la tarea es acompañar esas ideas para que logren convertirse en empresas sostenibles”, explica.

Uno de esos programas es la Ruta del Emprendimiento, iniciativa con la que la Alcaldía espera acompañar 700 emprendimientos tecnológicos mediante mentorías, formación y conexiones con inversionistas y aliados estratégicos este año.

Galeano asegura que uno de los principales retos sigue siendo cerrar brechas de acceso a capital, formación tecnológica y conexiones con mercados internacionales. “Queremos que Medellín siga creciendo como un ecosistema de innovación y que más emprendedores puedan desarrollar soluciones con impacto global”, concluye.

“Pasamos de atraer USD 31 millones en inversión para startups a USD 157 millones en solo un año y ya tenemos cerca de 700 empresas de base tecnológica”, afirma Federico Gutiérrez, Alcalde de Medellín

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