‘Boom’ tecnológico en Medellín: crean app que traduce lengua de señas y otra que ayuda a ahorrar

Israel Ramírez explica en lengua de señas cómo funciona Tincadia, una aplicación que traduce noticias, videos y hasta películas de forma automática. A veces sonríe. Otras veces hace pausas cortas, como si volviera mentalmente a todos los momentos en los que la comunicación se convirtió en una barrera antes de imaginar una aplicación capaz de derribarla.

Sentado en un coworking de Medellín, este joven de Villavicencio recuerda que durante años estudiar fue una batalla silenciosa. Es el único sordo de su familia y también fue el único estudiante sordo en una escuela rural de Miraflores, Meta, donde la comunicación prácticamente no existía. “Había mucho conflicto, sufrí matoneo y el acceso a la información era muy difícil”, cuenta a través de un intérprete.

Hoy lidera el desarrollo de Tincadia, una aplicación pensada para que otras personas sordas no tengan que atravesar las mismas dificultades.

El proyecto comenzó a tomar forma en 2023, mientras Israel estudiaba administración de empresas en la Universidad de los Llanos. Durante una actividad académica decidió asistir solo, sin intérprete, y la experiencia le confirmó que las barreras estaban ahí. “Pensé en todas las personas sordas que llegan a una universidad, a un hospital o a una entrevista de trabajo y no tienen cómo comunicarse”, explica.

La aplicación integra herramientas como traducción de texto a lengua de señas, interpretación virtual y traducción de voz a texto. Además, el equipo trabaja en funciones con inteligencia artificial.

Tras graduarse, Israel se enfrentó a la dificultad de conseguir empleo pese a ser profesional. Su padre, William Ramírez, fue uno de sus principales apoyos. “Él siempre ha sido muy inteligente y muy independiente. Yo solo quería que estudiara y tuviera oportunidades”, recuerda.

Hace casi tres años llegó a Medellín para fortalecer el proyecto. Aquí empezó a participar en procesos de formación y convocatorias impulsadas por el ecosistema de emprendimiento de la ciudad. “Recibimos apoyo con Créame, que nos dio las bases y herramientas para empezar”, cuenta.

Después continuó capacitándose y participó en nuevas convocatorias, entre ellas StartCo, donde Tincadia fue seleccionada para visibilizar el proyecto. También recibió apoyos de procesos como Créame y convocatorias como Capital Semilla y Doble Impacto, que impulsaron el crecimiento de la aplicación.