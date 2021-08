A finales de 2012, año en el que el periódico EL COLOMBIANO celebró sus cien años, Martha llegó a la dirección. Desde entonces inició una historia que cambió el paradigma en la forma como se trabajaba, con la idea de asegurar el futuro del diario: a ella se le debe la modernización en formato, página web, interacción a través de las redes sociales y el posicionamiento internacional de este medio.

La palabra es revolución, en el mejor sentido. Hizo que en la redacción se respirara un periodismo de análisis, que buscara historias que trascendieran y se conectaran con la audiencia. Todo bajo un hilo que lo unió todo: cuidando la ética y la independencia. Para ella estos dos conceptos han sido los faros para el trabajo de reportería de su equipo. Esto además trajo cambios importantes que incidieron en la cultura de la redacción y en cómo se iba a enfrentar los retos del mundo digital, con sus plataformas y posibilidades.

A Martha le apasionan la fotografía y los viajes. Hace preguntas, propone lecturas, cuenta historias, pide cifras, datos, propuestas. Es curiosa en extremo, recursiva y creativa. Mira más allá, busca el fondo, los hechos, la profundidad. No basta una sola idea, hay que conversar tres o cuatro para que realmente quede la mejor. Con ella el nombre de EL COLOMBIANO cada vez se escuchó más en el mundo periodístico nacional e internacional, compitiendo con calidad y una presentación diferente de la información.

Un ejemplo de ello es que la Asociación Internacional de Medios (INMA) exaltó varias veces el trabajo de este periódico, que gracias a trabajos que sumaban precisa reportería y vanguardia compitió con grandes como The New York Times y The Guardian. Entre las categorías en las que se reconoció a este periódico está “The Best in Show”, mejor medio de la región, mejor idea y mejor estrategia de interacción con los lectores. Este año, en el informe de Reuters se destaca por ser el único periódico regional que aparece en la medición de confianza de marca de la audiencia.

De hecho, la lista de galardones bajo su liderazgo es larga: desde dos Rey de España hasta 11 premios de la Sociedad de Diseño de Información (SND), que agrupa 1.500 miembros. En 2018 EL COLOMBIANO fue calificado por el congreso de diseño de la NH como uno de los mejores periódicos regionales del planeta. Ella, además, en 2017 fue seleccionada por la revista P&M en alianza con Advertising Age como una de las diez mujeres a observar en ese año, en el listado Women to Watch Colombia.

Y esos reconocimientos se conectan con un no negociable de Martha: cultura de innovación. Los proyectos que propuso tenían siempre la intención de ser diferentes, de cambiar el chip, de explorar más allá. Para ella, como su equipo lo reconoce, no hay límites, todo es posible, hay que volar, traspasar las primeras ideas. Esta línea que marcó su trabajo empezó desde antes de llegar a la dirección, cuando creó el ECOlab, el laboratorio de innovación pionero en un medio de comunicación de América Latina.

Además está en su adn. Ella tiene estudios de posgrado en Departamentos de Arte de Periódicos y Revistas, en la Universidad de Navarra, España; Administración de Negocios Internacionales, de la Lynn University, EE. UU., y Programa de Liderazgo en Gerencia de Medios de Medill School of Journalism de la Northwestern University/Kellogg, EE. UU.