No ha sido fácil para los médicos pedirle reposo, pues más allá de los galenos están su amor de madre y el temor de no estar con su muchacho en los momentos críticos, que no han sido pocos y que empezaron desde la madrugada del martes 1° de noviembre, cuando llegó en estado crítico a Urgencias.

“Como él estuvo en coma los primeros días, a la UCI no nos dejaban entrar y en las noches prácticamente me obligaban a irme, porque en la clínica no tenía nada por hacer. Pero me iba y en la casa era peor, no me dormía esperando una llamada, alguna noticia y quería estar era allá, con él, acompañándolo, que así estuviera dormido él sintiera mi presencia”, cuenta Dora Luz una semana después de sucedidos los hechos en los que su hijo salió lesionado tras llevar la peor parte en el accidente.

El accidente

Las circunstancias en las que ocurrió el incidente en el que Juan Gabriel fue atropellado junto a otras personas son confusas. Varios videos muestran a una multitud agolpada en la avenida Las Palmas, por donde desfilaba una caravana de vehículos y motos con personas disfrazadas y sin cumplir normas mínimas de tránsito: conductores de moto sin cascos, vehículos y motos a alta velocidad, consumo de licor y falta de controles.

A ambos lados de la vía y en el separador, personas ubicadas presenciando el “espectáculo”, a todas luces ilegal, pues esta es una vía departamental de alto tráfico y no está diseñada para caravanas o piques ilegales.

Juan Gabriel había llegado al lugar con varios amigos a presenciar este “show”, que se volvió habitual en esta zona los días de disfraces, todos los 31 de octubre. Al escenario también arribó una joven mujer en una moto Z 1.000 de alto cilindraje, con disfraz y sin elementos de seguridad y protección, como casco y chaleco reflectivo.

Ambos coincidirían en un punto de la avenida en el momento más crítico de la situación: él en el separador vial y ella a bordo de la motocicleta. Un video muestra cuando la mujer pasa conduciendo a alta velocidad y cien o doscientos metros más adelante pierde el control de la moto y se va hacia el separador. Aunque no quedó la escena cuando atropella a Juan Gabriel, otras grabaciones muestran al hijo de Dora Luz como una de las víctimas que más sufrió.

“Mi hijo quedó encima de una camioneta, inmóvil, y muchos creyeron que estaba muerto, por eso nadie lo atendía. Hasta que un señor de una camioneta que subía se bajó a ver el caso y notó que mi hijo se movía y empezó a pedir que lo atendieran”.

Era ya casi la medianoche y según Dora Luz, fueron civiles, entre ellos el conductor de la camioneta que lo observó moverse, quienes llevaron a su hijo a la Soma. Dice que el ingreso a Urgencias figura a las 00:15 a.m. del martes.

Momentos después de recibir el aviso de lo sucedido, Dora Luz llegó a la clínica y allí ha permanecido acompañando a su hijo, a la expectativa de su evolución. Desde el día del ingreso hasta ayer ha habido cambios en la condición de salud de Juan Gabriel. Hay que decir que mientras algunos han sido positivos, otros siembran incertidumbre. Su madre experimenta la mezcla de emociones que la situación genera. Pero ahí está, firme, en la habitación 715, donde el joven ha pasado los últimos días de su hospitalización.

La habitación 715

El pasado martes en la tarde Juan Gabriel por fin pudo ser operado de una pierna, en la que sufrió múltiples fracturas, pues fue en la que recibió el golpe de la moto que lo aventó a la camioneta. Cuenta Dora Luz que fue una cirugía de varias horas, pero los médicos le dijeron que había sido exitosa.

“Para poderlo operar hubo que despertarlo, porque no lo podían hacer con él dormido. Y no podían aplazarla más porque parte del hueso le quedó en astillas, era una operación delicada”.

Tras la cirugía, Juan Gabo, como le dicen los amigos a su hijo, fue llevado ya no a la UCI sino a la habitación 715, donde su madre recordó los momentos dramáticos que vivió cuando su hijo llegó al mundo el 1° de marzo de 2004.

“Cuando él nació yo lo vine a conocer a los ocho días. Fue por cesárea, un parto difícil y a mí me dejaron hospitalizada, pero él también sufrió, no respiraba. En ese momento solo le alcancé a ver una piernita antes de que se lo llevaran. Fue la imagen que se me quedó. Al otro día llegó una enfermera y me dijo que me tenía malas noticias, me desmayé, pensé lo peor, pero al despertar ella me dijo que mi niño habían tenido que llevarlo para la Clínica del Concejo, porque en la Piloto, donde lo tuve, no había los equipos para atenderlo”.

La angustia de no ver a su bebé le duró ocho días, cuando salió de su hospitalización y en vez de irse para la casa se dirigió a la clínica infantil.

“Fue lo más bello del mundo verlo en la camita, todo rosadito y bonito, a él desde que nació le decían el niño rosado por el color de su piel, pero pudo sobrevivir y ha sido la mayor alegría de mi vida”, relata Dora Luz, envuelta en la ternura que le llega al rostro cuando evoca esos momentos algo lejanos en el tiempo.

Afirma que su hijo nunca se ha enfermado de nada grave y es la primera vez que le toca vivir momentos como el actual, en los que no sabe si él volverá a ser el mismo o quedará con secuelas.