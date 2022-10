Pese a estas observaciones jurídicas, otros abogados consideran que en principio no habría inhabilidad para Cañas, a menos que se compruebe la existencia de contratos, acciones o convenios entre la empresa del padre y EPM.

En el escrito en que pide la recusación, el abogado argumenta: “El señor Gerardo de Jesús Cañas Jiménez actúa como representante legal de una empresa dedicada al sector energético”. A paso seguido, explica que UNE no hace parte del sector energético, pero EPM, el dueño del 50% de sus acciones, sí, lo que generaría el conflicto de intereses”.

Que la propuesta que se votará este jueves no prospere si Cañas se declara impedido se debe a que según lo discutido en sesiones anteriores, por lo menos 11 de 21 concejales han manifestado públicamente su rechazo a la transacción.

Hasta este miércoles, cuando la sesión tuvo que levantarse por peleas dentro del recinto entre ciudadanos opositores y defensores, se calculaba que volvería a presentarse un empate en plenaria, de diez votos a favor y diez en contra, que terminaría sepultando la aprobación. No obstante, en los pasillos del Concejo no se atrevían a sacar cuentas en medio de un ambiente caldeado e incierto. Ahora, si Cañas no puede votar, serían solo nueve los que podrían dar el sí.

Este debate ha sido el más complejo en este periodo del Concejo, pues aunque casi todos los corporados han reconocido la importancia técnica de vender las acciones, la desconfianza en el alcalde Quintero ha hecho que muchos se vayan con el voto negativo.