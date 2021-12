Aunque en principio dijo que iba a ir en llave con el exministro de las TIC, David Luna, este le confirmó a EL COLOMBIANO que de aspirar al Senado, no tendrá fórmula en Antioquia.

Apagando los fuegos

Publicidad

Los objetos de los millonarios contratos están enfocados en brindar asistencia técnica a los cuerpos de bomberos de Medellín, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Bello, Caldas, Barbosa, Copacabana y Girardota, así como brindar capacitación y trabajar con comunidades en gestión del riesgo.

El Amva le respondió a EL COLOMBIANO que la contratación está soportada y documentada, con estudios previos, un análisis del sector y propuestas del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, en las que se verificó “su idoneidad y experiencia dentro del marco del objeto contractual”.

Añadió que este cuerpo tiene “amplia experiencia” en la prestación de servicios de prevención, atención, control de emergencias y desastres a nivel municipal, empresarial, comunitario y metropolitano.

Publicidad

Y en una respuesta escrita añadió: “son el único Cuerpo de Bomberos de Antioquia que tiene un centro de entrenamiento para trabajo seguro en alturas y tienen alianza estratégica con la Corporación Universitaria Ideas, Universidad Adventista, Universidad de Antioquia y el CES para docencia, asistencia y transferencia de conocimiento. Actualmente cuentan con el presidente de Asobomberos Antioquia lo cual facilitará la intercomunicación con los demás cuerpos de bomberos”.

Misael Cadavid ha sido presidente de Asobomberos.

A pesar de la justificación, algunos integrantes de cuerpos de bomberos del Valle de Aburrá, que pidieron no ser nombrados, consideran que, aunque el de Itagüí está entre los cinco más grandes del territorio metropolitano, no tiene el nivel más elevado de formación, cuenta con menor capacidad técnica que los otros cuatro y no es referente en áreas propias de su labor, como rescate vehicular, alturas, incendios y materiales peligrosos, entre otros.

Publicidad

Las fuentes consultadas también cuestionaron el porqué se le entregan tantos contratos al mismo Cuerpo de Bomberos. “Es bastante raro que su representante legal sea un político reconocido en la región y que tenga contactos adicionales con la Alcaldía de Medellín. Uno puede pensar que esto es por favores políticos”, dijo una de las fuentes.

Interrogada sobre si la contratación con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí favorecía la actividad política de Cadavid, el Amva aseguró que no compartía dicha aseveración, aunque su respuesta fue vaga.

Sostuvo que el contrato de prestación servicios “nacía para fortalecer los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y manejo del desastre en el territorio” y que todo estaba “soportado en el marco legal que le da a las Áreas Metropolitanas el nivel de Autoridad Ambiental”.

Por otro lado, los bomberos con los que conversamos coincidieron en que el valor individual y total de las relaciones contractuales es muy elevado para el objeto que tienen y para la forma como se han ejecutado los contratos, en tanto las actividades e insumos entregados a los participantes, hasta ahora, son en realidad muy básicos y no estarían reflejando inversiones tan cuantiosas. Y varias de las fuentes consultadas no recuerdan haber suscrito en los últimos años montos de ese nivel con el Amva.

En 2019 el Amva no firmó contratos con ningún cuerpo de bomberos del Aburrá, mientras que en 2020 fueron dos: uno por $1.898 millones y otro por $1.256 millones, también con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, bajo la representación de Cadavid.

Los objetos estaban encaminados a acompañar el componente comunitario de gestión del riesgo de desastres y apoyar a otros cuerpos de bomberos, este último incluía kits para atender covid-19.

Este año, además de los cuatro ya mencionados, el Amva firmó otro con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta, por $600 millones, para implementar y fortalecer la Estrategia Metropolitana de Apoyo a la Respuesta a Emergencias (Emare), un valor que dista mucho de los convenios establecidos con Itagüí.