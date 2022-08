En la misión de preservar y fortalecer la cultura silletera ante el mundo, Diana Grajales Hernández lo ha hecho hasta ahora casi todo.

Es una figura clave en la formalización y fortalecimiento del turismo para convertir a Santa Elena, con las prácticas y saberes de sus campesinos, en una experiencia de primer orden en el panorama turístico del país. Desde hace 13 años es una de las responsables de que el legado de la centenaria familia Grajales de la vereda El Plan se mantenga intacto.

Pero algo le faltaba: desfilar con la silleta a cuestas por las calles de Medellín. Este año por fin cumplirá ese sueño.

“Esperé paciente a que me llegara la oportunidad de heredar la participación en el desfile. Y este año un primo, que por motivos de salud ya no puede continuar, me hizo ese honor”.

Y entre la ilusión y los nervios, aguarda a que llegue el momento mientras coordina las actividades de la Finca Alquería del Silletero, uno de los destinos más apetecidos por los turistas que llegan al corregimiento.

“Lo soñé desde niña, pero siempre existe el miedo de saber si voy a ser capaz con el peso, con el calor; el temor escénico de estar ante miles de miradas. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que llegamos ese día con el cansancio de una semana muy intensa de trabajo en nuestras fincas recibiendo turistas”, apunta.

Pero en esta nueva experiencia no estará sola. En la enorme familia que integra tiene mentores como Jesús Orlando Grajales Atehortúa, con sus 36 años como desfilante y ganador absoluto con su silleta monumental en 2018, logro cuyos méritos formó pacientemente durante tres décadas con 17 premios hasta alcanzar el reconocimiento mayor.