Pues bien, estas sesiones extras, con seguridad, estarán caldeadas de cuenta de este proyecto. El reto será que pase la Comisión Primera, donde hay varios opositores férreos de la alcaldía como Sebastián López, del Centro Democrático, y Daniel Duque, del Partido Verde; la meta del gobierno es convencerlos para que el debate vaya a plenaria, donde el alcalde todavía mantiene una mayoría a su favor.

Vigencias, al tablero

El otro proyecto que ha levantado ampolla tiene que ver con la solicitud de $697.791 millones de vigencias futuras para invertir en la infraestructura educativa y escenarios deportivos, entre otros. La mayoría de la plata iría a los colegios, una tarea en deuda de esta y las administraciones pasadas. Para ese rubro se destinarían $319.000 millones.

Y es que la situación de los colegios no es menor. El pasado 4 de junio, la Alcaldía reconoció que 9 de cada 10 colegios necesitan arreglos. Pero lo que se le ha criticado al proyecto no es el fondo, sino su forma. El concejal opositor Alfredo Ramos dijo que la inversión no debía venir de vigencias futuras, sino del presupuesto anual: “exijo que muestren cómo se han gastado el $1,65 billones que año a año ha entrado al Municipio. Quisiera ver la inversión adicional. Me parece de suma importancia”.

El coordinador del proyecto es Fabio Humberto Rivera. Consultado sobre las críticas, respondió que la necesidad de intervenir los colegios es apremiante y que las vigencias son la manera de adquirir los recursos. Precisó: “se pide que arreglemos los colegios, que se invierta en ellos. Esta es la oportunidad de hacerlo”.

El concejal añadió que, en general, hay un ambiente favorable en el Concejo para la aprobación del proyecto. Dijo que se contempló cuánto necesita cada colegio para su reparación: “vamos a revisar colegio por colegio, en qué se va a gastar cada peso. Lo importante es llegar a ese nivel de detalle para que todos entiendan la importancia del proyecto”, comentó.

Según Rivera, el tiempo está dado para que se hagan los dos debates y el proyecto sea aprobado antes del 20 de agosto. Sin embargo, dado el nivel de detalle, y que se trata de casi $700.000 millones en juego, es probable que el tiempo no dé. Si eso no sucede, el alcalde puede pedir una prórroga.

Pase lo que pase, la polémica está servida en el Concejo.