¿Por qué? La respuesta la da Rosalba Piedrahíta, presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Pesebre. Caminando por el barrio, se lamenta de que un deslizamiento de tierra dejó inutilizable la cancha. Pero esa no es la imagen más diciente. Junto al derrumbe, que está cubierto con un plástico, la comunidad instaló arbolitos de Navidad, a manera de decoración. “Decidimos hacerlo para que no se vea esto tan escabroso, tan terrible. Además, con este invierno, es el único espacio que les quedó a los niños para jugar”, relata la líder.

Ahora bien, la razón para no declarar las emergencias, como lo dice Tabares, tiene que ver con la falta de confianza en las instituciones. Bajando una loma, donde hay siete casas en riesgo, la líder comenta: “La gente ya no quiere llamar a la Alcaldía porque no hay confianza. Lo único que hace es, si acaso, recomendar una evacuación y la gente se queda sin a dónde irse. Por eso ya no quieren decir nada”.

Lo grave de esta situación es que las personas se quedan en sus casas sin idea del peligro que tienen ante sí. Tabares, que recibe noticias de toda la comuna, dice que ese mal ha crecido con el tiempo y las consecuencias son dos, aunque obvias: la fuerte ola invernal y el desbordamiento en la capacidad de respuesta de los entes públicos.