A jonathan lo sorprendió el agua mientras dormía. Como tenía el televisor y el equipo de sonido encendidos no dimensionó el aguacero que caía. Cuando se enteró, fue demasiado tarde.

El último suceso en el Valle de Aburrá es el que vivió Jonathan en el sector El Tapón, en Bello. Las lluvias no dieron tregua durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando muchos celebraban los primeros eventos de la Feria de las Flores.

Pero era tal la fuerza del agua que abrir la puerta le fue imposible. Con más de la mitad del cuerpo sumergido, se movió como pudo hasta una ventana y logró salir de la casa. Solo unos segundos después, el estruendo de un muro cayéndose lo ensordeció. Jonathan se salvó de milagro, pero su casa no.

La quebrada La García se desbordó y todo El Tapón quedó bajo el agua. Solo con la caída del sol fue posible dimensionar los daños: muros derribados, motos enterradas, palos atravesados, un Mercedes Benz echado a perder.

Publicidad

Juan David López, un vecino de Jonathan, cuenta que perdió casi todo: “Prácticamente me quedó lo que tengo puesto. El agua nos subió como un metro y medio dentro de la casa. Si no hubiéramos salido, no estaríamos contando la historia”.

Óscar Andrés Pérez, alcalde de Bello, comentó ayer que los organismos de gestión del riesgo reaccionaron desde la madrugada para llevar ayuda a los damnificados. Además de El Tapón, en Bello hubo daños en Playa Rica, Panamericano y El Cairo. Ayer se hizo un censo para entregar ayuda a los afectados. El proceso se adelantaba de la mano con el Dagran.

Publicidad

“Invitamos a la ciudadanía a que hagan los desalojos correspondientes. Nosotros los vamos a estar acompañando con los subsidios y, ante todo, preservando la vida de los ciudadanos”, dijo el alcalde.

La creciente súbita inundó a cerca de 150 viviendas de los sectores El Cairo y Playa Rica, de las cuales 66 fueron evacuadas de forma definitiva y cuatro de manera preventiva. La Alcaldía indicó que la cifra de damnificados puede aumentar en la medida que se hagan las caracterizaciones.