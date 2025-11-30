¡Que no se repita este año! Las graves lesiones que sufrieron las aves en la alborada pasada en el Valle de Aburrá

A pocas horas de que inicie la alborada, uno de los eventos donde los índices de quemados aumentan y se reportan decenas de animales heridos a raíz de la pólvora, las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que tenga precaución y eviten el uso de artefactos explosivos. La Gerencia de Protección y Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia advirtió que durante la alborada, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, se incrementan entre un 10% y un 15% los casos de muerte súbita en mascotas. Las autoridades ambientales que han intensificado esfuerzos para contrarrestar esto son Corantioquia y el Área Metropolitana, quienes mediante sus campañas antipólvora hicieron un fuerte llamado a los antioqueños para evitar el uso de esta durante las celebraciones decembrinas, alertando sobre los graves daños que estas detonaciones generan en la fauna silvestre y en los ecosistemas de la región.

Loa gatos, perros y animales silvestres sufren traumas, estrés y desorientación a raíz de estos artefactos explosivos. FOTO: Cortesía Corantioquia

“Es un llamado a la hermandad, para que no usemos pólvora sino que cuidemos nuestros ecosistemas y para que nuestra misión ambiental siga siendo reconocida y valorada en todo el país”, expresó la directora general de Corantioquia, Liliana María Taborda González. De acuerdo con las autoridades ambientales, la detonación de pólvora ocasiona estrés, desorientación, traumas y huida descontrolada en numerosas especies. Le puede interesar: No ha llegado diciembre y ya van 68 personas quemadas por pólvora en Antioquia En el caso de las aves, el grupo más afectado son las guacamayas, loros, pericos, lechuzas, búhos, mirlas, torcazas y garzas, las cuales suelen sufrir vuelos de pánico que terminan en choques contra edificaciones, abandono de nidos, pérdida de huevos y polluelos, así como fallos fisiológicos que pueden llevar a la muerte. Los mamíferos silvestres, como murciélagos, zarigüeyas, ardillas y pequeños carnívoros, también enfrentan riesgos al correr desorientados hacia zonas peligrosas, lo que provoca atropellamientos, separación de crías y alteraciones en sus rutinas de alimentación y reproducción. Incluso reptiles y anfibios resultan afectados por las vibraciones y luces, que los obligan a abandonar sus refugios y los dejan expuestos a depredadores o a los vehículos. Corantioquia recordó que la pólvora no solo altera los comportamientos naturales de la fauna, sino que sus residuos como lo son las mechas, globos y elementos incandescentes han provocado incendios forestales y daños en infraestructura, aumentando la vulnerabilidad de bosques, empresas y viviendas. A esto se suma que las explosiones liberan metales pesados, azufre y material particulado que deterioran la calidad del aire y contaminan fuentes hídricas y suelos. Lea más: Envigado lanza campaña para lograr cero lesionados por pólvora en 2025 Por su parte, el Área Metropolitana intensificó su campaña educativa “Soy Antipólvora” con el propósito de reducir los riesgos que genera el uso de pólvora en el departamento durante las celebraciones decembrinas. La estrategia, que se desarrolla en instituciones educativas del territorio y otros municipios de Antioquia, busca sensibilizar a niños, docentes y familias sobre los efectos negativos de los explosivos festivos y promover una cultura ciudadana enfocada en la prevención y el cuidado de los ecosistemas. La entidad recordó que la alborada es uno de los momentos de mayor afectación para la fauna. Muchas de estas situaciones no se reportan, lo que evidencia un impacto ambiental aún mayor al registrado oficialmente. “El cuidado de nuestro medio ambiente y la protección de los habitantes del Valle de Aburrá es lo primero, y más en esta temporada decembrina donde tenemos eventos, reuniones, celebraciones familiares y partidos de fútbol”, expresó la directora del Área Metropolitana, Paula Andrea Palacio Salazar.

El Área Metropolitana intensificó su campaña educativa “Soy Antipólvora”, con el propósito de reducir los riesgos que genera el uso de pólvora en el departamento. FOTO: Cortesía Área Metropolitana