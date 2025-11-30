¡Que no se repita este año! Las graves lesiones que sufrieron las aves en la alborada pasada en el Valle de Aburrá

A pocas horas de que inicie la alborada, uno de los eventos donde los índices de quemados aumentan y se reportan decenas de animales heridos a raíz de la pólvora, las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que tenga precaución y eviten el uso de artefactos explosivos.
La Gerencia de Protección y Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia advirtió que durante la alborada, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, se incrementan entre un 10% y un 15% los casos de muerte súbita en mascotas.
Las autoridades ambientales que han intensificado esfuerzos para contrarrestar esto son Corantioquia y el Área Metropolitana, quienes mediante sus campañas antipólvora hicieron un fuerte llamado a los antioqueños para evitar el uso de esta durante las celebraciones decembrinas, alertando sobre los graves daños que estas detonaciones generan en la fauna silvestre y en los ecosistemas de la región.