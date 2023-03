Laura Mora cuenta la historia del actor amenazado de Los reyes del mundo

El 27 de enero pasado el medio digital To The Point publicó una entrevista a Andrés Castañeda, actor de la película Los reyes del mundo, de la cineasta Laura Mora, en la que él afirmaba que había huido de Yarumal, pues lo habían amenazado por la exposición que tuvo tras el éxito de la película; también dijo que le habían pagado injustamente y que había sido abandonado por la producción.

“Hace dos semanas Andrés me contactó y me habló de unas amenazas. Le dije lo que siempre hemos dicho, que había que acudir a las autoridades. Lo convencimos y nos encontramos en la Alcaldía de Medellín. La Secretaría de la No Violencia nos abrió un espacio con personal de la Secretaría de Seguridad para atender sus denuncias y sus quejas y entender qué era lo que estaba pasando”.

“Eso nos puso alerta a todos. Al día siguiente Mirlanda Torres, la productora, recibió una llamada de esta persona que le dice que está ayudando a Andrés. Mirlanda intenta entender qué está pasando y en un momento de la conversación, él le dice que si no llegan a un acuerdo económico, viajaban a Bogotá y hablaban con una persona de un medio grande aliado de ellos, y que iban a continuar con la noticia. Volvió a llamar al otro día y por sugerencia de los abogados decidimos no contestar y ahí paró nuestro conocimiento sobre esa tercera persona”.

Intentamos contactarlo y no fue posible. Más o menos 8 días después de la salida del video, recibí un mensaje de voz de un señor que decía ser un comerciante del centro de Medellín y que era el asesor de Andrés porque él no estaba en capacidad de comunicarse conmigo, que no era su deseo y que todo tenía que ser a través de este señor. Fue sospechoso, le dije que Andrés era mayor de edad y que la comunicación siempre había sido directamente con él”.

En el momento en que aparece el video, también aparecen unas redes sociales a nombre de Andrés que no son propias de él ni de los chicos de la película, es decir, ellos no usan Instagram, no usan TikTok ni Twitter. Unas redes sociales con unas descripciones que no concuerdan con las expresiones de Andrés, había unos hashtags y unos contactos que tampoco coincidían con su comportamiento habitual, eso inmediatamente generó sospecha de que podía haber terceros, por eso conservamos la prudencia y la calma para entender qué estaba pasando exactamente”.

“Él mencionó que su novia estaba en embarazo, cosa que nos preocupó mucho. En la noche me volvió a llamar y pensé que ya estaba en Amagá, pero me dijo que había botado la plata y que necesitaba más. Le dije que no podía haber ese nivel de irresponsabilidad, que no me parecía lo correcto y me negué. Esa noche él llamó a mucha gente a pedirle plata y tuvo una negativa de casi todas las personas a las que llamó”.

“El 13 de enero me llamó a decirme que había salido en una lista negra en Yarumal, en la que aparecía su nombre y el de su compañera, y que estaban en Medellín. Le dije que teníamos que ir a las instituciones a poner una denuncia. Él me dijo que tenía que llegar a una finca en Amagá donde le iban a dar un trabajo y que no tenía plata, a pesar de que nosotros le habíamos consignado dinero unos días antes. Por la insistencia y el desespero le di más plata para que hiciera ese viaje, con el compromiso de que esa noche íbamos a tener una conversación muy seria sobre lo que estaba pasando y sobre su futuro”.

“Es un término que se ha vuelto muy dañino, se dice de una manera muy laxa, en todo esto me he preguntado quién hace más pornomiseria, ¿aquel que hace una ficción donde construye un espacio poético y donde crea unos personajes llenos de dignidad y de sueños o aquel que explota la imagen de un chico para visibilizarla?”.

Hablemos de los otros cuatro protagonistas de la película, porque la crítica es de Andrés, pero poco sabemos de los demás...

“Con los otros cuatro chicos el proceso ha sido el mismo, es decir, de un acompañamiento muy cercano desde que empezamos el rodaje en 2021 hasta hoy. Además del apoyo psicosocial que hemos tenido, hay que entender primero qué quieren ellos con sus particularidades”.

¿Cómo ven ellos su futuro?

“Los menores de edad decidieron volver al colegio para validar el bachillerato. En agosto del 2022, gracias a un contacto de Cristina Gallego, encontramos un diplomado de producción audiovisual, lo tomaron, incluido Andrés, y como Andrés vivía por fuera de Medellín le ayudamos económicamente para que pudiera asistir, pero abandonó el proceso. Los otros cuatro se graduaron. Fuimos al grado y de ese diplomado salió un video escrito y producido por ellos, que ahora están enviando a festivales”.

¿Y los mayores?

“El que hace de ‘Culebro’ en la película, desde la grabación, cuando no tenía que actuar, empezó a trabajar con el equipo de luces. Ahora está en Bogotá trabajando en una película. Al que hace de ‘Sere’ le conseguimos una beca para la recuperación de la movilidad en su brazo derecho y su sueño es ser conductor, entonces le ayudamos a sacar el pase con su discapacidad y ahora está trabajando, no como conductor, como quisiera, pero está trabajando en una obra de construcción con una gente cercana a él y está feliz”.

¿Cómo los ha afectado la exposición mediática a ellos?

“He sido muy vehemente con el cuidado de la vida privada de estos chicos, es decir, ellos iban a tener una exposición natural de sus personajes y de la película, pero incluso desde el diseño del Press kit y del material de prensa de la película pedí no revelar nada de sus vidas privadas, porque me daba susto una aproximación lastimera o que eso los expusiera mucho más. No estuve de acuerdo con que se le hiciera a Andrés un perfil en un medio, me parecía que eso tenía riesgo para él”.

¿El caso de Andrés ha afectado a sus compañeros?

“Les ha dado muy duro, no solo por una preocupación natural por lo que puede estar pasando con él, sino porque sienten que no está diciendo lo justo frente a sus procesos”.

Si todos han vivido el mismo proceso e inicialmente tuvieron el mismo nivel de exposición, ¿por qué cree que la polémica se centra en un solo caso fallido?

“Creo que el mundo de hoy, de las redes sociales, funciona casi como un mundo de buenos, de una moral superior, donde estamos muy atentos a quién comete el primer error para caerle con un juicio moral muy fuerte, donde leer la contraparte no nos interesa. El primero de febrero sacamos una carta muy puntual donde contábamos esto que estoy contando y ha sido muy claro que eso no ha sido noticia, lo otro genera mucha más noticia, un boom mediático”.

¿Se ha sentido cancelada en esas redes sociales? ¿Cómo ha vivido este mes de escarnio público?

“Ha sido triste y muy doloroso, porque se está poniendo en duda algo con lo que he sido muy exigente conmigo misma. Desde mis primeros cortometrajes hay una obsesión con la idea de la justicia, me exijo mucho también frente a la ética del cine que hago, de mis procesos y en mi vida en general, y se está poniendo en cuestión un tema ético, con el que hemos sido absolutamente responsables y juiciosas. Eso afecta la relación con una película que ya es importante para la cinematografía nacional y para un cine hecho por mujeres”.

¿Usted cree que hay algo personal en su contra?

“He tratado de no sentirlo así, de no tomarme nada personal. Sí ha habido una cosa con mi nombre, no ha sido un reclamo que se le ha hecho a la película o a la producción, sino a mi nombre, pero no quisiera pensar que esto nace de un ataque personal, sino que el director es la persona más visible de una película y mucho más de este tipo de películas, y era la persona más visible a quién cuestionar”.

¿Por qué reivindicar en su caso trabajar con actores naturales y con la realidad?

La decisión de los actores es una decisión absolutamente estética, cada quien decide con quién va a trabajar en pro de construir una verdad propia de la obra. He trabajado muchas veces con actores profesionales y creo que han sido perfectos para los proyectos que he hecho. En mi obra más autoral he decidido, desde mis cortometrajes, incluso en Australia, trabajar con actores naturales, porque creo que las cuestiones que me preocupan y sobre las que trato de reflexionar en el cine van a obtener un lugar más profundo cuando trabajo con actores naturales.

¿Se arrepiente de algo después de vivir la cancelación de las redes sociales?

He tenido mucho dolor y he querido entender qué era lo que estaba pasando. No sé si este sea el momento justo para hablar, solo estoy absolutamente segura de que hicimos una película bellísima, importante para nuestra cinematografía, con un reconocimiento que no había tenido nuestro cine hasta el día de hoy. Pienso que es una película que propone otras maneras de aproximarse a la ficción y a la realidad. Es el proceso más hermoso que he hecho en mi vida, el más respetuoso y coherente, y no voy a permitir jamás que alguien nos quite eso.

Usted ha vuelto a hablar con Andrés Castañeda, ¿qué va a pasar con esa relación?, ¿cree que hay episodios de reclamos públicos que se van a repetir?

Creo que él no se alcanza a imaginar la magnitud de lo que eso ha creado alrededor del nombre de la película y en particular alrededor del nombre mío, aunque se lo dije y él fue muy abierto en contar cómo fue esa dinámica y cómo funcionaba, cómo se estaban haciendo estos vídeos y ese material. Estoy absolutamente convencida de que no pudimos haber elegido un mejor casting, no solo con él, sino con todas las personas que aparecen en la película. Espero que Andrés vaya entendiendo que nosotros no podemos hacernos cargo de su vida. Es un chico supremamente talentoso, inteligente y espero que no desperdicie ese talento tan increíble que tiene para la vida.

¿Volvería a trabajar con actores naturales?

Mi mayor libertad en la vida ha sido tener libertad creativa de hablar de lo que quiero hablar y de lo que me duele, de acercarme al otro para que mire el mundo a través de mi mirada. Ahora mismo debo decir que estoy tocada, que no quiero sentir jamás que le hice daño al otro y que seguiré aprendiendo y seguiré siendo responsable con mis procesos artísticos, trabajando con quien sea.