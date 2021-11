Cabe recordar que este no es el primer pedido de claridades que le hacen a EPM respecto al futuro del proyecto Hidroituango tras un cambio de contratistas. Las superintendencias Financiera y de Servicios Públicos le transmitieron sus inquietudes al gerente Carillo previo a cerrar el mes de octubre por medio de dos misivas públicas.

En este apartado, la entidad infiere por los criterios de idoneidad y experiencia que serían exigidos al nuevo contratista. También pregunta por el valor estimado que se requiere para terminar la obra, c ómo se está calculando ese monto y cuáles son las fuentes de financiación que permitirían dicho cierre.

Otras declaraciones del alcalde

En la noche de este miércoles, el alcalde Daniel Quintero se pronunció sobre los supuestos lazos de consanguinidad entre un delegado del Gobierno con los contratistas de Hidroituango y sobre la recusación que interpuso Santiago García Cadavid, representante legal del Consorcio CCC Ituango, la cual pide que el alcalde se abstenga de ejercer control sobre la forma de ejecutar las actividades de construcción asociadas al proyecto.

Sobre lo primero, el mandatario local expresó que se tomarán medidas para evitar la interferencia de Juan Emilio Posada, alto consejero presidencial para la Competitividad y delegado del Gobierno nacional para los temas relacionados con el proyecto hidroeléctrico, por su supuesto parentesco con dos socios de Coninsa Ramón H. (empresas que integran el Consorcio CCC Ituango).

“Tomaremos las medidas necesarias para que su presencia sea regulada en las próximas reuniones, de modo que los contratistas no cuenten con información privilegiada sobre temas particulares de Hidroituango”, dijo al alcalde, tras detallar que el funcionario Juan Emilio Posada habría participado en reuniones sobre el cambio o no de constructores.

Sobre la recusación, el alcalde insistió de nuevo que es su competencia rechazarla y no de la Procuraduría. “Una recusación la responde quien la recibe. Nosotros la hemos rechazado. Eventualmente la Procuraduría podría pronunciarse sobre el tema, pero no es necesario”, afirmó el mandatario, quien no aceptó los pedidos consignados en ese recurso mediante la resolución 202150172398.

En este contexto y hasta donde ha consultado este diario, sería la Procuraduría Regional de Antioquia la que tome una decisión dentro del marco de sus competencias, pues a ese ente fueron enviadas la respuesta del alcalde y el escrito de recusación presentado por García Cadavid.