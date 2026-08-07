Las dos vías que sacarán al Oriente antioqueño a las autopistas 4G

Aunque el Oriente es uno de los mayores polos de desarrollo de Antioquia, por esta subregión no transita ninguna de las autopistas de cuarta generación (4G). Para no quedarse al margen, desde la Gobernación avanzan en la estructuración de dos corredores viales para poder conectar con los megaproyectos de este tipo: Pacífico 2, las Vías del Nus y autopistas del Magdalena. Se trata de los corredores La Ceja-La Pintada y El Santuario-Providencia, los cuales se encuentran en estructuración por parte del Departamento para construirlos, mediante Alianzas Público-Privadas (APP), con el fin de aumentar las posibilidades de conexión vial y no dejar a este territorio sometido únicamente a la autopista Medellín-Bogotá, que es una vía de primera generación (1G).

Salida por el Suroeste

El primer proyecto que se tiene previsto ejecutar es la vía La Ceja-La Pintada, que es un tramo de 49 kilómetros que dará salida al tramo de la vía Pacífico 2 y que cruzará por Abejorral, Montebello y Santa Bárbara. Entre sus características tendrán 16 puentes y dos túneles para que el enlace entre el parque de La Ceja y la salida en La Pintada se pueda hacer en menos de una hora. Lea más: La autopista Medellín-Bogotá estará sin Devimed desde este viernes: ¿qué pasará? El exsecretario de Infraestructura de Antioquia Luis Horario Gallón explicó que “el cometido de esta obra es permitir que el Oriente y el Suroeste, dos de las subregiones más importantes del departamento, puedan estar conectadas sin necesidad de pasar por Medellín”. La obra se encuentra en proceso de los trámites ambientales en Cornare y Corantioqua, teniendo en cuenta que es necesario pasar por algunas zonas de protección ambiental, y con ello poder establecer cuál será el trazado definitivo de esta vía. Con base en estos resultados se podrá definir cuál es el valor total de los trabajos, aunque se estima que rondarían los 1,8 billones de pesos. Como abrebocas de lo que podría ser este corredor, desde la Gobernación de Antioquia avanzan en la pavimentación de la la vía Abejorral-Santa Bárbara, una carretera de 23,77 kilómetros ya existentes que actualmente están en trocha.

Para conectar con la Costa

Siempre se ha pensado que la vía más rápida para ir a la Costa Atlántica, desde el Oriente antioqueño, es bajar por la autopista Medellín-Bogotá hasta Bello, de ahí tomar la avenida Regional y luego la vía Bello-Hatillo. Pero la idea es que este recorrido sea cosa del pasado con la iniciativa que se viene estructurando desde la Gobernación, también como un proyecto APP que tiene como objetivo un carreteable que salga a las Vías del Nus y a las Autopistas del Magdalena.

Se trata de la vía El Santuario-Providencia (San Roque), un corredor de 76 kilómetros que comenzará en la entrada a este municipio del Oriente antioqueño por la autopista Medellín-Bogotá y terminará en la salida de la vía a Puerto Berrío, en el municipio de San Roque, en el Nordeste. La situación de esta obra, que estaría avaluada en $2,2 billones, se encuentra en un punto similar a la de La Ceja-La Pintada: está a la espera de los estudios ambientales para definir su trazado definitivo y, ahí sí, comenzar todo el proceso para su ejecución. En los primeros diseños se tiene previsto que se construyan seis puentes y tres túneles para facilitar la movilidad y la conexión con las regiones beneficiadas. El primer túnel tendrá una longitud de 420 metros, el segundo de 950 metros y el tercero de 560 metros. El trazado tendrá paso y vías de acceso por los municipios de Granada, El Peñol, Alejandría, San Rafael y Guatapé, así como por las cabeceras de de San Roque y la del corregimiento Providencia, de acuerdo con los primeros estudios. En cuanto a las características de estas vías, ambas serán similares. Serán corredores de calzada sencilla en la mayoría de sus tramos, con un ancho de 10,90 metros, con carriles de 3,65 metros cada uno, por sentido. Además contarán con una berma-cuneta de 1,35 metros de ancho. Dependiendo de las características del tramo, las vías pueden tener sectores en los que se circule a 30 kilómetros por hora y en otros a 80. Se instalarán carriles de adelantamiento para hacer más ágil la circulación. Entérese: Gobierno Petro destinó $15,6 billones al sector Transporte, pero casi el 90% sigue sin ejecutarse Actualmente están a la espera de los estudios en cuestión y se pretende que estas obras puedan estar culminadas entre 2030 y 2032, dependiendo de todo el proceso que se lleve para su contratación y ejecución. Mientras se hacen todos los trabajos operativos, desde la Gobernación de Antioquia efectúan las socializaciones con las comunidades que se verán beneficiadas con el paso de estos corredores, así como las poblaciones que deberán disponer sus predios para esta finalidad. Con ambos proyectos se tiene como prioridad que Antioquia sea uno de los departamentos más interconectados sin necesidad de que se tenga que pasar por Medellín. Bloque de preguntas y respuestas: