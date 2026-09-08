Esta es la amenaza de la langostilla roja en Rionegro, Antioquia: erosiona humedales y representa un riesgo para la salud

La presencia de la langostilla roja en los humedales Lotus y Vegas de La Calleja, en Rionegro, vuelve a llamar la atención de las autoridades ambientales. Es una especie exótica invasora.
Cornare y la Alcaldía de Rionegro reforzaron el llamado a la comunidad para evitar que este animal sea trasladado a otros cuerpos de agua y para reportar cualquier nuevo avistamiento.
Desde septiembre de 2024, Cornare confirmó la presencia de la langostilla roja, también conocida como langostilla de río (Procambarus clarkii), en los humedales de Rionegro, Antioquia.
Desde entonces, la autoridad ambiental ha adelantado acciones de conocimiento, monitoreo, prevención y manejo de la especie junto con las comunidades de la zona.