¡Qué descaro! A menos de hora y media del centro de poder regional en Medellín, hallaron laboratorio de coca

En el área rural de Donmatías, a menos de hora y media del centro del poder regional en Medellín, las autoridades desmantelaron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína con capacidad para producir 1.500 kilos de este alcaloide por mes.

Le recomendamos leer: ¿Cada vez más cerca de Medellín? Ejército y Policía encontraron laboratorio de drogas en Copacabana

El anuncio al respecto lo hizo el brigadier general Carlos Eduardo Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada, la guarnición militar que tiene jurisdicción en este municipio ubicado en las goteras del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El hallazgo del montaje ilegal de apariencia rústica fue realizado en un paraje de la vereda La Montera, por parte de soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.°4 General Pedro Nel Ospina, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Todo estaba camuflado entre la vegetación en chozas de madera y plástico.

En este lugar, los uniformados encontraron alrededor de 350 kilos de clorhidrato de cocaína, 975 galones de esa misma sustancia en suspensión, 262 galones de insumos químicos líquidos, lo mismo que herramientas empleados para la producción de la droga. Posteriormente, hicieron la destrucción controlada del entable y de todos los elementos que reposaban en su interior, por ejemplo hornos microondas, canecas, baldes y otros recipientes, así como mesones.

Por información de inteligencia y siempre de acuerdo con la Cuarta Brigada, el laboratorio pertenecería a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

“Este contundente golpe contra el narcotráfico afecta de manera significativa las capacidades logísticas y financieras de este grupo armado organizado y evita la comercialización de más de 3.600.000 dosis de esta sustancia”, apuntó el general Caycedo.

La ubicación tan cercana de la ciudad de Medellín muestra un cambio de tendencia que tenían los carteles de las drogas, de disponer de los sitios de procesamiento lejos de las áreas urbanas.

En junio pasado también fue desmantelado otro laboratorio ilegal en la vereda Quebrada Arriba, de Copacabana, y este, según dijeron las autoridades en su momento, igualmente sería propiedad del Clan del Golfo.

También le sugerimos: Desmantelaron un laboratorio de cocaína que montaron a media hora de Medellín

En ese operativo, las autoridades se incautaron de 64 kilos de clorhidrato de cocaína sólida, 76 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión, 8 kilos base de cocaína sólida, 18 galones de base de cocaína en suspensión, 536 galones de insumos líquidos, 110 kilos de insumos sólidos, 1 prensa hidráulica, 5 hornos microondas, 1 estufa industrial y 1 cilindro de gas.

En lo corrido de este año van ocho los laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y cuatro más de pasta base de coca destruidos en Antioquia.