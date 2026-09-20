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Cerrada Vía Las Palmas por muerte de joven que practicaba ‘gravity’

El accidente ocurrió en el kilómetro 14 de esta vía departamental, luego de que el ciclista perdiera el control. Una mujer que viajaba como pasajera resultó lesionada.

  • Un hombre y una mujer se descolgaban en una bicicleta y golpearon contra el barranco y el pavimento. Agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Envigado atienden el accidente. FOTOS: CORTESÍA
    Un hombre y una mujer se descolgaban en una bicicleta y golpearon contra el barranco y el pavimento. Agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Envigado atienden el accidente. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Un ciclista muerto y su pasajera lesionada dejó el accidente de dos jóvenes que practicaban gravity bike en la vía Las Palmas, en Envigado, luego de que se golpearan contra un barranco. Esta situación obligó al cierre de este corredor en su calzada de descenso en la tarde de este domingo.

El accidente ocurrió en el kilómetro 14 de este corredor, cuando las dos personas estaban descendiendo a alta velocidad y, al tomar una de las curvas, el ciclista perdió el control, estrellándose contra este objeto fijo.

El conductor de la bicicleta, quien falleció en el sitio, no fue identificado, puesto que no tenía documentos. La pasajera sí alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial cercano por parte del Cuerpo de Bomberos de Envigado.

Según el primer reporte médico, su estado de salud es crítico, debido a las múltiples contusiones que sufrió en su cabeza, y se espera que sea intervenida de urgencia para tratar de salvarle la vida.

Entérese: Gravity informal, riesgo a alta velocidad en las vías de Antioquia

Los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Envigado avanzan en las labores judiciales, razón por la cual cerraron la calzada de descenso, mientras que otros agentes agilizan la circulación en el carril de ascenso para evitar congestiones por los curiosos.

De acuerdo con los testigos del accidente, se descarta que otro vehículo haya provocado que estos ciclistas hayan perdido el control para impactar contra este barranco.

Le puede interesar: Joven falleció después de sufrir accidente en práctica del gravity bike en La Ceja

Esta práctica es una de las más polémicas en las vías de Antioquia, como la vía Las Palmas o la autopista Medellín-Bogotá, por mencionar algunas, puesto que los jóvenes modifican bicicletas y les ponen pesas de gimnasio para aumentar la velocidad.

Se estima que, con estos cambios, las bicicletas pueden alcanzar velocidades de más de 100 kilómetros por hora, situación que los expone recurrentemente a este tipo de siniestros a cambio de un poco de adrenalina.

Las autoridades de Medellín, Bello, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas realizan constantes actividades pedagógicas con los jóvenes para que abandonen estas prácticas, mientras que La Ceja impuso una prohibición por decreto para que se presentaran estas actividades en su territorio.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasó con los jóvenes que practicaban gravity bike en la vía Las Palmas?
Dos jóvenes que practicaban gravity bike sufrieron un accidente en la vía Las Palmas, en Envigado, después de que la bicicleta en la que descendían a alta velocidad chocara contra un barranco.
¿Dónde ocurrió el accidente de gravity bike en Envigado?
El accidente ocurrió en el kilómetro 14 de la vía Las Palmas, en la calzada de descenso, durante la tarde del domingo.
¿Qué pasó con el ciclista que conducía la bicicleta?
El conductor perdió el control al tomar una curva y chocó contra un objeto fijo. Murió en el lugar del accidente y, según el artículo, no había podido ser identificado porque no llevaba documentos.

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