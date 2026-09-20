Cerrada Vía Las Palmas por muerte de joven que practicaba ‘gravity’

El accidente ocurrió en el kilómetro 14 de este corredor, cuando las dos personas estaban descendiendo a alta velocidad y, al tomar una de las curvas, el ciclista perdió el control, estrellándose contra este objeto fijo.

Un ciclista muerto y su pasajera lesionada dejó el accidente de dos jóvenes que practicaban gravity bike en la vía Las Palmas, en Envigado, luego de que se golpearan contra un barranco . Esta situación obligó al cierre de este corredor en su calzada de descenso en la tarde de este domingo.

El conductor de la bicicleta, quien falleció en el sitio, no fue identificado, puesto que no tenía documentos. La pasajera sí alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial cercano por parte del Cuerpo de Bomberos de Envigado.

Según el primer reporte médico, su estado de salud es crítico, debido a las múltiples contusiones que sufrió en su cabeza, y se espera que sea intervenida de urgencia para tratar de salvarle la vida.

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Los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Envigado avanzan en las labores judiciales, razón por la cual cerraron la calzada de descenso, mientras que otros agentes agilizan la circulación en el carril de ascenso para evitar congestiones por los curiosos.

De acuerdo con los testigos del accidente, se descarta que otro vehículo haya provocado que estos ciclistas hayan perdido el control para impactar contra este barranco.

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Esta práctica es una de las más polémicas en las vías de Antioquia, como la vía Las Palmas o la autopista Medellín-Bogotá, por mencionar algunas, puesto que los jóvenes modifican bicicletas y les ponen pesas de gimnasio para aumentar la velocidad.