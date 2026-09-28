Joven de 20 años murió en una carrera en Alejandría, Antioquia. ¿Qué pasó?

Lo que estaba previsto como una jornada deportiva en el Oriente antioqueño, terminó en una emergencia fatal en una de las cascadas más bonitas de la subregión.

Según se ha conocido, durante el desarrollo de una carrera atlética en el municipio de Alejandría, un participante resultó muerto. La víctima fue identificada como Rodolfo Morales Quinchia, de 20 años. De quien se ha reseñado era residente de la vereda Los Medios, en el municipio de San Rafael. De acuerdo a la información disponible, el suceso ocurrió este domingo cuando Morales –como parte de un tramo de la competencia– se sumergió en el afluente que pasa por la icónica cascada del Velo de la Novia, de Alejandría. Sin embargo, no volvió a salir a la superficie. Lea también: Encuentro comunitario terminó en tragedia: desplome de muro en Ituango, Antioquia, deja dos muertos y un herido

En redes, usuarios han comentado que fue tiempo después que se notó que Morales no había vuelto a la competencia, por lo que se dio aviso a las autoridades. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alejandría acudió al sector, pero fue necesario solicitar apoyo especializado para realizar labores de búsqueda subacuática. Medios locales han reportado que, después de varias labores de búsqueda y recuperación, hacia las 3:30 p.m. del domingo 27 de septiembre, los organismos de socorro lograron recuperar el cuerpo sin vida de las aguas.

A través de un comunicado, el Comité Organizador de la carrera confirmó el suceso y lamentó el fallecimiento de Morales; por lo que expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Los organizadores señalaron que las circunstancias del hecho serán objeto de la investigación correspondiente y manifestaron su disposición para colaborar y suministrar la información que sea requerida por las autoridades, dentro del marco de sus competencias y de la ley. El comité organizador manifestó que la carrera se desarrolló bajo los términos y condiciones establecidos previamente y también indicó que el reglamento contemplaba requisitos de participación, el reconocimiento de los riesgos inherentes a la práctica del trail running, normas de comportamiento deportivo, atención básica de primeros auxilios y disposiciones relacionadas con la seguridad de los participantes. Los organizadores aclararon, sin embargo, que corresponde a las autoridades competentes establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar las eventuales responsabilidades que puedan derivarse de los hechos. Lea también: ¡Atención! Aparatoso choque de tres vehículos dejó un camión volcado en vía de Caldas El comité cerró su comunicado reiterando su pesar por la muerte del joven y su solidaridad con la familia y los seres queridos de Rodolfo Morales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de Preguntas y Respuestas