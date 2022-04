En su memoria también está que como el retiro tenía que ser con clave, él temía que de pronto se le olvidara en el instante cumbre, entonces habilitaron una manera de que la tarjeta, solo por ese momento, entregara dinero con cualquier clave que se digitalizara. Junto a él, en seguidilla, otras seis personas de su grupo de Tecnología de la corporación, en un acto simbólico, también retiraron dinero, como un premio por ser los artífices de ese gran logro para la banca colombiana.

Jorge Iván, que primero fue ingeniero civil y luego de sistemas, no duda en sentirse orgulloso de haber liderado la llegada de los cajeros. “Antes, los retiros se hacían directamente en las ventanillas de los bancos y con una libreta, era demorado, y como cada recibo llevaba la firma de la persona que iba a retirar, muchas veces esta no coincidía y había que repetirla. Como no era un sistema en línea, el cajero de la ventanilla sacaba un recibo y otra persona tenía que ir a otra oficina a verificar si la persona sí correspondía al titular de la cuenta, y si sí tenía saldo. A veces una persona tardaba hasta tres horas para hacer un retiro”, recuerda Jorge Iván, que después sería uno de los funcionarios más reconocidos y respetados en Conavi y a nivel de los bancos y entidades financieras del país.