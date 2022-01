“Es un espectáculo recobrar la libertad, porque esta casa la hice y apenas viví en ella año y medio antes de que me metieran a prisión; encontré todo muy bonito. Acostumbrado a una celda de 2x3 durante más de 12 años y venir aquí con esta amplitud, con esta libertad, es indescriptible lo que uno siente, es como nacer de nuevo, como empezar otra vida”, expresa desde su casa en Rionegro.

Ese anhelo recurrente de reunirse otra vez, que no los dejó rendirse nunca, se volvía cada vez más fuerte porque desde marzo de 2020, cuando comenzaron los confinamientos por causa de la pandemia, no le permitían visitas en la cárcel. Llevaba casi dos años sin ver a su esposa, sus cuatro hijos, su nieto y otros familiares.

La noche pasó tan rápido que no sintieron el amanecer. Los cogió entre risas, abrazos, historias y el asombro de Cadavid ante lugares y cosas que aparecen nuevas para él por la transformación que han vivido. Se paró frente a los enormes árboles que él mismo sembró y que cuando vio por última vez no medían ni un metro; acarició nuevos perros correteando alrededor de la casa que una vez construyeron como el sueño familiar.

Pero, el pasado martes vivió una noche en vela como nunca en su vida de 64 años. No valía la pena dormir y no era capaz de hacerlo; su familia tampoco. Era preciso disfrutar, al calor del reencuentro, y celebrar la noticia que esperaban hace más de una década: Cadavid recuperó su libertad y regresaba al hogar.

Las noches en vela de los últimos 12 años fueron para Javier Cadavid sinónimo de angustia, dolor o desesperación porque debía pasarlas encerrado en la cárcel La Paz, de Itagüí, condenado por un delito que siempre ha jurado que no cometió.

Fue Pedro Pablo Montoya, alias Rojas, uno de los subversivos de la zona, quien entre 2005 y 2007 intimidó a personas para que consignaran el dinero en la cuenta bancaria de Cadavid y luego mandaba a campesinos a que lo reclamaran. Las víctimas eran de Aguadas y Pácora, municipios del vecino departamento de Caldas, lugares que Cadavid asegura no conocer.

No deja de ser una paradoja que justo a él lo acusaran de ser colaborador del frente 47 de las Farc, que tantos problemas le causó, y que lo condenaran a 23 años de prisión por los delitos de extorsión agravada y enriquecimiento ilícito.

Esa madrugada se fueron a dormir a eso de las 4:00 de la mañana, pero se levantaron muy pronto para seguir explorando, ahora con la luz del sol, el hogar del que lo privaron por tanto tiempo. Ya de día, anduvo con su nieto, que lo guiaba por el lugar y le indicaba los nombres de cada perro. Se entendieron como si no se hubieran separado nunca, como si no fueran sus primeras experiencias en esa casa.

Los momentos posteriores a su captura fueron angustiantes, si bien estaban convencidos de que se trataba de un malentendido temporal. No daban crédito a las condenas en primera instancia por parte del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, en 2009, y en segunda instancia por el Tribunal Superior de Manizales, en 2011.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz deberá informar si el recién liberado aparece acreditado como exintegrante de las Farc. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP entrevistará a Cadavid para que relate los detalles de su relación con las Farc y dé su versión sobre estos hechos; asimismo, buscarán a las víctimas de las extorsiones para que ejerzan sus derechos dentro del trámite, lo que incluye escuchar sus versiones. La Fiscalía deberá informar cuáles investigaciones tiene en contra de Cadavid.

En su relato, él argumentará que considera que la justicia no hizo una investigación exhaustiva y que su caso estuvo lleno de falencias.

Está seguro de que tiene las pruebas suficientes y contundentes para que el Estado reconozca que cometió un error y que su caso es un “falso positivo judicial”.

A su esposa, todos estos años de lucha no le alcanzan para entender cómo la justicia ha hecho caso omiso a los relatos de víctimas y victimarios. Estos últimos han narrado cómo le robaban a la familia, los hicieron huir desplazados y hasta saquearon uno de sus negocios tras bombardear una edificación aledaña.

Por eso no les cabe en la cabeza que estos testimonios no hayan sido suficientes para que lo absolvieran de sus delitos. Si no tienen éxito en el país, llevarán su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la única certeza es que hasta el último día de su vida defenderá que es inocente.