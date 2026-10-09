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A concejal de Sabaneta y exalcalde lo investigarán por decirle ladrón a un funcionario

El ente disciplinario anunció que profirió pliego de cargos contra Iván Alonso Montoya por conducta “grave” cometida a título de dolo.

  • Iván Alonso Montoya llegó al Concejo en el periodo actual debido a las garantías que otorga el Estatuto de la Oposición. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
    Iván Alonso Montoya llegó al Concejo en el periodo actual debido a las garantías que otorga el Estatuto de la Oposición. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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El concejal de Sabaneta Iván Alonso Montoya Urrego será investigado por presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones durante el periodo en que condujo los destinos de ese municipio del sur del Valle de Aburrá.

La Procuraduría General de la Nación anunció que profirió pliego de cargos contra Montoya bajo esa conducta, la cual calificó de manera provisional como “grave” y cometida a título de dolo.

Según el organismo de control disciplinario, en 2025, durante una sesión del Concejo, Montoya se habría referido de manera irrespetuosa a un servidor público del municipio, insinuando que se robaba la plata que ganaba por su trabajo e incumplía con las funciones que le correspondían.

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Montoya obtuvo su curul actual por el derecho que le otorga el Estatuto de la Oposición al segundo candidato que se presenta para alcalde y alcanza el segundo lugar en las votaciones. En su caso, se candidatizó en 2023 por el movimiento Creemos para optar al primer puesto municipal del municipio más pequeño de Colombia en el periodo 2024-2027, pero fue vencido por Alder Cruz, quien fue por una alianza de varios movimientos (Alianza Verde, Partido Conservador, Partido Liberal y Cambio Radical). Así, se ha ubicado en la otra orilla de la administración municipal actual.

¿Actos dentro del derecho a la oposición?

Montoya ya había fungido como alcalde de Sabaneta entre los años 2016 y 2019. De ese lapso le queda otra investigación disciplinaria activa en la Procuraduría por presuntas irregularidades relacionadas con la disposición de los derechos que tenía ese municipio sobre el megalote Tulio Ospina, localizado en el norte del Valle de Aburrá.

Al ser consultado por EL COLOMBIANO sobre la nueva indagación que le abrió la agencia del Ministerio Público, el concejal y exalcalde indicó que siempre ha estado a disposición de la Procuraduría y ha brindado pruebas que espera conduzcan a demostrar su inocencia en la conducta que le achacan.

Aseguró que su actuación dentro del Concejo ha estado enmarcada dentro de los deberes y derechos que tiene como concejal en ejercicio de oposición y control político. “Por esto, radicar las respectivas denuncias con evidencias no puede ser justificación para que el ejercicio de control constitucional de un corporado sea sancionado”, apuntó.

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Puntualizó que “el control público no puede ser silenciado; denunciar tiene alto costo, pero siempre que se observe una irregularidad en una entidad pública del orden municipal, los concejales, como junta directiva, deberían ser siempre los primeros en actuar”.

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¿Por qué la Procuraduría formuló cargos contra Iván Alonso Montoya, concejal de Sabaneta?
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Iván Alonso Montoya Urrego por una presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Según el organismo de control, durante una sesión del Concejo en 2025, Montoya habría hecho comentarios irrespetuosos contra un servidor público municipal, insinuando que se apropiaba del dinero que recibía por su trabajo y que incumplía sus funciones.
¿Qué sanción podría recibir Iván Alonso Montoya por la investigación disciplinaria?
La noticia no especifica qué sanción podría recibir Montoya si es declarado responsable. La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta investigada como grave y atribuida a título de dolo, pero la formulación de cargos no constituye por sí misma una declaración definitiva de responsabilidad disciplinaria.
¿Qué significa que la Procuraduría calificara la presunta falta como grave y cometida a título de dolo?
Significa que, en la evaluación provisional de la Procuraduría, la conducta tendría una gravedad considerable y se habría cometido con intención. Estas calificaciones hacen parte de la formulación de cargos y no significan que la responsabilidad disciplinaria de Montoya ya esté demostrada.

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