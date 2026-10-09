A concejal de Sabaneta y exalcalde lo investigarán por decirle ladrón a un funcionario

El concejal de Sabaneta Iván Alonso Montoya Urrego será investigado por presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones durante el periodo en que condujo los destinos de ese municipio del sur del Valle de Aburrá.

La Procuraduría General de la Nación anunció que profirió pliego de cargos contra Montoya bajo esa conducta, la cual calificó de manera provisional como “grave” y cometida a título de dolo.

Según el organismo de control disciplinario, en 2025, durante una sesión del Concejo, Montoya se habría referido de manera irrespetuosa a un servidor público del municipio, insinuando que se robaba la plata que ganaba por su trabajo e incumplía con las funciones que le correspondían.

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Montoya obtuvo su curul actual por el derecho que le otorga el Estatuto de la Oposición al segundo candidato que se presenta para alcalde y alcanza el segundo lugar en las votaciones. En su caso, se candidatizó en 2023 por el movimiento Creemos para optar al primer puesto municipal del municipio más pequeño de Colombia en el periodo 2024-2027, pero fue vencido por Alder Cruz, quien fue por una alianza de varios movimientos (Alianza Verde, Partido Conservador, Partido Liberal y Cambio Radical). Así, se ha ubicado en la otra orilla de la administración municipal actual.