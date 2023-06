Investigan millonaria suma perdida en la Institución Universitaria de Envigado, al parecer, tras delito informático

Es una de las cooperativas la que hace la alerta a la universidad de que algo no estaba bien y ahí se dieron cuenta de que ya se había hecho un primer desembolso. Entonces, se buscó apoyo de la Secretaría de Seguridad de Envigado para acelerar el trámite con la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía que atiende los delitos informáticos.

El caso también se llevó ante la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, la Contraloría, la Personería de Envigado, el Departamento de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, la Oficina de Control Interno y la Unidad de Control Interno Disciplinario.

La rectora manifestó que también se están haciendo los trámites de la denuncia ante las autoridades de Hong Kong, desde donde se dijo que es la supuesta empresa con la que la universidad tenía el convenio. La rectora añadió que la Fiscalía tipificó lo sucedido bajo el delito de transferencia no consentida de activos, con lo cual la funcionaria ratificó que la institución no tenía ninguna intención de hacer esos pagos. Además, se busca establecer si el banco habría incurrido en omisiones con este trámite, pues habría fallas en temas como la revisión de firmas.

“Esta situación no coloca en riesgo la estabilidad financiera y administrativa de la entidad”, indicaron desde la institución en un comunicado. Los representantes de los órganos de control que estuvieron en la sesión del Concejo afirmaron que están adelantando los procesos correspondientes desde sus competencias para esclarecer lo sucedido.

En dicha sesión, algunos concejales también pusieron de manifiesto su postura y hubo quienes criticaron el proceder ante la grave situación.

El concejal Sergio Molina cuestionó que ni la institución universitaria ni los organismos de control informaron a tiempo sobre lo sucedido, aunque dijo que entiende la reserva del sumario ante la investigación, sostuvo que era necesario que se comunicara a la opinión pública y al Concejo sobre lo que pasó. También sostuvo que es posible proyectar que con la investigación “no va a pasar nada, pero es válido tener conversaciones sobre este caso”.

Molina también dijo que es responsable y prudente que los funcionarios que están involucrados en este caso se aparten de sus cargos, mientras que la justicia ratifique la inocencia que hasta el momento se presume.

Por su lado, el concejal Juan Uribe mostró también su crítica porque no se conoció la información a tiempo, pese a que sucedió desde marzo, y reiteró que como concejo municipal estaba en el derecho de que no se ocultara la información. Con esto coincidieron otros corporados, quienes manifestaron que este no es un tema menor, toda vez que se trata de recursos públicos de los que no se tiene razón.

Por su lado, David Londoño sostuvo que es preocupante el hecho y calificó de víctimas a todas las personas de la institución, incluidos la rectora, los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa, así como la ciudadanía en general. “Ella (la rectora) también fue declarada como una víctima” en este caso, sostuvo el corporado, pero también estuvo de acuerdo con que al Concejo se le debió informar a tiempo.

Leo Alzate fue otro de los concejales que se pronunció al respecto, al decir que es un despropósito haberse guardado la información del presunto delito. También sostuvo que es importante que las instituciones públicas tengan acciones de mayor protección ante los delitos cibernéticos.