Indígenas de Antioquia están a la espera de la ayuda alimentaria

Generalmente, las comunidades siembran sus tierras con cultivos de pan coger, como maíz, fríjol, plátano y yuca, explicó Gustavo Vélez , consejero de Salud de la OIA. Sin embargo, el tamaño de las tierras no les permite producir grandes cantidades y los alimentos escasean debido a que buena parte del trabajo en los cultivos está en pausa, no solo a raíz de la pandemia: también del conflicto armado.

Para llegar hasta el municipio de Urrao desde uno de los resguardos de la etnia Embera Yabida hay que caminar tres días. Algunos miembros de la comunidad lo hacen una vez al mes para vender los productos que cultivan y, con ese dinero, obtienen el resto de alimentos que necesitan. Pero en tiempos de pandemia el camino está cerrado. Y aunque el virus aún no entra, el hambre ya llegó.

Falta de registro

Antioquia alberga a 212 comunidades indígenas de las etnias Embera Eyabida, Embera Chamí, Embera Dobida, Senú, Gunadule y Nutabe. Están en 51 resguardos ubicados en 32 municipios.

En 2018, según el Dane, había 37.628 indígenas en Antioquia. Pero Sierra afirma que esa cifra es mayor. “Como gerente indígena he identificado que hay una invisibilización estadística de la población. No sabemos cuántos son”.

Esto dificuta el acceso a la oferta institucional, y uno de los principales esfuerzos, explicó Sierra, ha consistido en recolectar y depurar información, “ya que las mismas autoridades nos dicen que esa no es la población. Una parte no está registrada en las plataformas y otros no aparecen en el Sisbén”.

Publicidad

A esto se suman las dificultades de acceso a los territorios y los riesgos de seguridad que supone llegar hasta estas zonas en medio de cruces de fuego entre grupos ilegales. Además, agregó Cáisamo, en muchos resguardos no hay señal de celular, ni de internet. “Si un embera está contagiado con esa enfermedad, ¿quién va a avisar? ¿cómo lo vamos a atender?”.

Para la repartición de los recursos de Antioquia Solidaria, la articulación se realiza con alcaldes y autoridades indígenas, aseguró Sierra, y varias ayudas van en camino. “Estamos en un esfuerzo maratónico por construir toda la información para que los alcaldes puedan destinarla también a las comunidades indígenas. Además, el Ministerio de Interior también se comprometió públicamente con unas ayudas hace 15 días y, bueno, estamos a la espera” .