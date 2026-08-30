Incendios amenazan al cerro Quitasol, ¿entró en un punto de “no retorno”?

El fuego se ha convertido en una amenaza cada vez más frecuente para el Cerro Quitasol. En lo que va de 2026 se han registrado 12 incendios en esta emblemática montaña de Bello, una cifra que refleja la presión constante sobre uno de los principales referentes ambientales del norte del Valle de Aburrá.
La preocupación no es solo por las llamas que aparecen y desaparecen, sino también por lo que queda después de ellas. El suelo, la vegetación, los insectos, las aves y los procesos naturales de regeneración reciben el impacto de cada emergencia, y a su vez, la temporada de menos lluvias, las altas temperaturas y unos vientos que este agosto han estado por encima de sus valores habituales, favorecen que el fuego avance con mayor facilidad.
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En el área metropolitana, el Siata ha contabilizado 93 incendios de cobertura vegetal en los últimos tres meses, 9 en junio, 42 en julio y otros 42 durante en agosto.