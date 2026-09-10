Incendio forestal en La Estrella no da tregua: cuatro municipios y apoyo aéreo combaten las llamas

El incendio forestal que se inició el miércoles 9 de septiembre en La Estrella continúa siendo atendido este jueves, en el segundo día de labores para controlar una conflagración que se ha complicado por los fuertes vientos, las altas temperaturas y las condiciones del terreno.
La emergencia se concentra en la parte alta de la vereda La Esperanza, en inmediaciones de Tablaza y en límites con el municipio de Caldas.
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El capitán Fernando Martínez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella, informó que para esta jornada se mantienen activadas las unidades de La Estrella, Itagüí, Sabaneta y Caldas, con cerca de 30 integrantes en el ataque terrestre.
Los equipos también realizan monitoreo junto con el Siata para evaluar el comportamiento del incendio y definir las acciones necesarias para intentar liquidarlo durante este jueves.