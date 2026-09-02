Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Incautan 428 kilos de marihuana en La Pintada: conductor huyó y dejó abandonado el vehículo

La Policía encontró 858 paquetes de marihuana dentro de un automóvil que evadió un puesto de control en la vía Cauyá-La Pintada. El cargamento estaba avaluado en unos $168 millones y era movilizado bajo la modalidad conocida como “kamikaze”.

  • Según las autoridades, la sustancia tendría un valor comercial aproximado de $168 millones. FOTO Policía Antioquia.
    Según las autoridades, la sustancia tendría un valor comercial aproximado de $168 millones. FOTO Policía Antioquia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

En el municipio de La Pintada, Suroeste antioqueño, en la vía Cauyá-La Pintada, un automóvil fue ubicado por la Policía con un millonario cargamento de marihuana.

Según las autoridades, cerca de la 1:30 de la madrugada del pasado 30 de agosto, el conductor de un Nissan azul oscuro ignoró la señal de pare y emprendió la huida.

Lea más: Desarticulan a Los Amarillos, banda que vendería drogas por el aeroparque y en las afueras de un colegio de Belén, Medellín

La maniobra no terminó como esperaba, por lo que el hombre abandonó el vehículo y escapó antes de que los uniformados pudieran detenerlo.

Al inspeccionar el automóvil, los policías encontraron 858 paquetes de marihuana, con un peso neto de 428 kilogramos. La sustancia tendría un valor comercial aproximado de $168 millones.

Así funcionaba la modalidad “kamikaze”

La Policía señaló que el cargamento era transportado bajo una modalidad conocida como “kamikaze”, utilizada por redes dedicadas al tráfico de drogas para intentar superar los controles en carretera.

El método consiste en movilizar la droga en vehículos cuyos conductores buscan evadir los puestos de control mediante maniobras de fuga y desplazamientos a alta velocidad.

Durante las verificaciones también se detectó otra irregularidad: las placas que llevaba el Nissan no coincidían con sus sistemas de identificación originales.

Esta circunstancia se incluyó en la investigación que adelantan las autoridades para establecer la procedencia del vehículo y quiénes estarían detrás del transporte de la droga.

El procedimiento se realizó en el marco del Plan Cosecha 2026 “Juntos por Antioquia”, estrategia con la que la Policía busca reforzar la seguridad en los principales corredores viales del departamento durante una temporada caracterizada por un mayor movimiento de personas y mercancías.

El vehículo y la marihuana quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Para la Policía, este resultado también evidencia la importancia de mantener los controles en las carreteras de Antioquia, especialmente en corredores estratégicos como el de Cauyá–La Pintada, utilizados tanto por viajeros como por redes criminales para movilizar mercancías ilícitas.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó con el cargamento de marihuana en La Pintada?
La Policía incautó 428 kilos de marihuana que eran transportados en un automóvil en la vía Cauyá–La Pintada, en Antioquia. El conductor evadió un puesto de control, abandonó el vehículo y huyó del lugar.
¿Cuánta marihuana fue incautada en La Pintada?
Las autoridades reportaron el decomiso de 428 kilogramos de marihuana, distribuidos en 858 paquetes que estaban dentro del automóvil.
¿Qué es la modalidad ‘kamikaze’ utilizada para transportar droga?
Según la Policía, se trata de una modalidad en la que los conductores intentan evadir puestos de control mediante maniobras de fuga y desplazamientos a alta velocidad. El objetivo es superar los controles policiales y continuar con el transporte de la mercancía ilegal.

Temas recomendados

Marihuana
droga
Tráfico de drogas
Policía Nacional
La Pintada
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos