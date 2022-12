Alexánder Buitrago y Emperatriz Ospina no durmieron después de la Noche de las Velitas. Pero no fue por ninguna fiesta de algún vecino bulloso sino por la ansiedad de que llegara la hora cero de ver caer Continental Towers, ese edificio que durante los últimos nueve años pasó de ser el sueño de sus vidas a su mayor pesadilla.

A las 10:36 de la mañana de ayer, en cuestión de tres segundos, vieron con sus propios ojos cómo los apartamentos que compraron con los ahorros de su vida quedaron convertidos en polvo. Alexánder celebró, mientras que Emperatriz lloró sin consuelo, mientras era abrazada por otro de los propietarios.

Ambos compraron sus apartamentos entre 2012 y 2013, teniendo en cuenta la ubicación envidiable que tenía. Cuando les entregaron las llaves de sus apartamentos, no podían de la felicidad, pero fue poco el tiempo que lo pudieron disfrutar. Alexánder estuvo un año en el apartamento 1708 y Emperatriz solo disfrutó el 1118 cinco meses.

La implosión

Emperatriz llegó desde las 8:30 a.m. a las afueras del restaurante San Carbón, el punto de encuentro establecido por los afectados que querían ver cómo se derrumbaba el icono del episodio más amargo de sus vidas. Alexánder apareció media hora después, con un gesto entusiasta por lo que iba a pasar con la propiedad a la que le invirtió $370 millones hace una década y sobre la cual no ha dejado de pagar ni valorización ni impuesto predial, pese a que no vive allí hace 3.328 días.