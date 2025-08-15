¡No hay empates! Nacional y Fortaleza siempre dejan un ganador, y se enfrentan este sábado: ¿a qué hora y dónde verlo?

La noche de este sábado en Medellín vuelve a tener fútbol. Desde las 7:30 p.m. y con la transmisión de Win Sports +, el Atanasio Girardot se vestirá de verde para recibir el duelo entre Atlético Nacional y Fortaleza, correspondiente a la fecha 7 de la Liga Betplay-2. Más que los tres puntos, para el equipo de Javier Gandolfi será la oportunidad de demostrar que la actitud y el nivel exhibidos frente a Sao Paulo en la Copa Libertadores no fueron una chispa aislada, sino el inicio de una racha de buen fútbol y resultados.
