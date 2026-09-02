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Hospital Manuel Uribe, de Envigado, enfrenta crisis financiera y reclama pagos pendientes a las EPS

La cartera vencida asciende a $143.000 millones de las EPS. La falta de liquidez compromete el pago a proveedores e insumos, poniendo a la institución al borde del colapso.

  • El listado de cartera del Manuel Uribe Ángel, lo encabeza la Nueva EPS con 56.131 millones de pesos, seguido por Savia con 41.000 millones. Foto: Andrés Camilo Suárez
    El listado de cartera del Manuel Uribe Ángel, lo encabeza la Nueva EPS con 56.131 millones de pesos, seguido por Savia con 41.000 millones. Foto: Andrés Camilo Suárez
El Colombiano
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hace 3 horas
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Otro hospital en cuidados intensivos. Esta vez, y que no es un clamor de auxilio nuevo, es el Hospital Manuel Uribe Ángel, de Envigado, sur del área metropolitana de Medellín.

Este centro médico atraviesa una crítica situación financiera debido a los retrasos en los pagos de las entidades promotoras de salud (EPS).

Y es que, la cartera pendiente asciende a 143.000 millones de pesos, situación que ha reducido el flujo de caja y dificulta el cumplimiento de obligaciones laborales, el pago a especialistas y la limitación para la adquisición de insumos médicos.

La situación se agrava aún más, pues, de acuerdo con directivas del hospital, tienen cuentas pendientes con proveedores por cerca de 87.000 millones de pesos, y debido a esta deuda algunos dejaron de despachar materiales, lo que estaría limitando la capacidad de atención de la institución.

Martha Lucía Vélez Arango, gerente del Manuel Uribe Ángel, afirmó que la millonaria deuda de las EPS a hecho que no puedan cumplir con las obligaciones laborales, con los pago de nómina, de especialistas y, sobre todo, tienen limitación para la compra de insumos.

“Los proveedores, por más queridos que sean, y nos han apoyado, en este momento les debemos. Entonces, ya no nos despachan insumos y esto nos está limitando mucho”, señaló.

Vélez Arango hizo un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga ante las EPS que no están girando los recursos, incluidas aquellas controladas por el Estado. La solicitud busca que se agilicen los pagos y se inyecten recursos al sector salud para evitar una afectación mayor en la prestación de los servicios.

Lea más: Crisis del sistema de salud colapsa dos hospitales claves para pacientes del Valle de Aburrá

Agregó que la Administración Municipal ha respaldado al hospital con transferencias que suman 24.000 millones de pesos durante el actual gobierno: 8.000 millones en 2024; 9.000 millones en 2025; y 7.000 millones durante el presente año. Además, se gestionó un crédito por 10.000 millones de pesos para contribuir a la atención de la emergencia financiera.

Destacó la gerente que la Alcaldía de Envigado está apoyando un proyecto de instalación de angiógrafos y resonadores con recursos asignados por la Nación el año pasado.

“En este momento, respetuosamente, solicitamos al gobierno nacional, a la ministra, Ana María Vesga, que agilice los recursos, inyecte recursos al sector salud para ayudarlos a salir de esta crítica situación”, agregó.

El director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA). Luis Sánchez reiteró que la principal deuda del Manuel Uribe Ángel corresponde a las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional y no a la Gobernación, como indicó un concejal de Envigado.

“El caso de Envigado es parecido al de Itagüí con el San Rafael y de muchos centros de Antioquia. El problema grave, es que en este momento las deudas son tan grandes que los hospitales no están teniendo con qué pagar la nómina de los trabajadores o de los proveedores”, indicó.

El listado de cartera del Manuel Uribe Ángel, lo encabeza la Nueva EPS con 56.131 millones de pesos, seguido por Savia con 41.000 millones; Sanitas, 7.531 millones; Adres, 5.387; y Coosalud, 4.458 millones de pesos.

“La gerente del hospital me dice que si la nueva EPS le pagara, saldría a flote. Pero no quiere hacerlo porque no tiene la plata, por el desorden administrativo que maneja”, enfatizó Sánchez y pidió al Gobierno Nacional apresurar el plan de choque para lograr que estas entidades se pongan al día con los hospitales y no se acreciente la crisis.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿A cuánto asciende la deuda de las EPS con el Hospital Manuel Uribe Ángel?
Las EPS le adeudan a la institución de salud un total de 143.000 millones de pesos. Esta falta de pago ha generado que el hospital acumule cuentas pendientes por $87.000 millones con sus proveedores de materiales e insumos médicos.
¿Qué recursos ha transferido la administración municipal para mitigar la emergencia?
La Alcaldía de Envigado ha respaldado al hospital con $24.000 millones en transferencias directas entre 2024 y 2026 ($8.000 millones en 2024, $9.000 millones en 2025 y $7.000 millones en 2026), además de respaldar un crédito por $10.000 millones.
¿Qué solicitudes se hicieron al Gobierno Nacional para evitar el cierre del hospital?
Directivos y concejales solicitaron la intervención directa del Ministerio de Salud sobre las EPS deudoras (incluidas las que están intervenidas por el Estado) para que agilicen el giro directo de recursos y garanticen la prestación del servicio a los usuarios del Valle de Aburrá.

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