Una reja azul cielo separa el lugar del mundo externo. De la entrada ya se llevaron la montaña de triciclos, juguetes y hasta colchones quemados o pintados de hollín, una de las huellas que quedaba del incendio que hace 15 días devoró una de las zonas más importantes de la corporación Casa de María y el Niño, hogar de protección infantil ubicado en El Poblado.

Pero los rastros de la emergencia son cada vez menos perceptibles y no distraen a los pequeños que viven allí. Algunos juegan en los dos parques infantiles a los que las llamas no llegaron, otros montan sus bicicletas, juegan con un balón o tratan de llegar alto en los columpios; unos más corren con cortos pasitos, sonrientes y animados; mientras que hay quienes se dedican a sus tareas escolares. En las zonas verdes, las cuidadoras cargan a los más pequeños, bebés que aún no caminan y que se toman un tetero bajo el sol mañanero.

Desde la semana pasada, el personal de servicios generales se dedicó a lavar la huella negra que dejó el humo en pisos, paredes y techos, en especial en el bloque donde el fuego arrasó con mayor violencia y acabó con uno de los lugares más queridos por los niños, en donde albergaban computadores, libros, juegos didácticos, televisores, instrumentos musicales y material de estudio; también pintaron la fachada. Adentro, en medio de la imagen de oscuridad y vacío, se adelantan obras de adecuación para empezar a reconstruir el espacio.

Dos semanas después de la emergencia siguen llegando donaciones de libros, ropa, cobijas, juguetes, pañales y alimentos no perecederos. En medio de la tragedia, que afortunadamente no dejó muertos ni heridos, también relució la solidaridad.