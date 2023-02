Así ocurrió entre el 19 y el 23 de diciembre, entre el 26 y el 27 de diciembre, entre el 2 y el 8 de enero y entre el 9 y el 21 de enero. Después de esa fecha estuvo apagada en ciertos rangos: un día no operó por tres horas, seis días no estuvo disponible durante 11 horas diarias y un día (30 de enero) no funcionó por 15 horas.

Publicidad

¿Qué fue lo que pasó? EPM fue hermética sobre lo que estaba sucediendo mientras la unidad estuvo apagada y se limitó a decir que se estaban haciendo trabajos de mantenimiento, sin precisar en qué consistían. Luego de una petición de información por escrito, EPM respondió esta semana. Resulta que una vez se cumplió la prueba de rechazo de carga el 14 de diciembre, la unidad 2 de generación entró en atención de una garantía por parte del fabricante. Según dijo EPM en su momento, es una condición normal de toda máquina que en su etapa inicial de operación presente problemas. La unidad volvió a entrar en servicio y empezó a mostrar agua con aceite en el cojinete de turbina.

El cojinete es clave dentro de cualquier unidad de generación porque es el componente que permite apoyar la turbina, mientras el eje gira el mecanismo. Por eso esta era, a todas luces, una condición técnica que impedía operar normalmente cualquier máquina de este tipo, porque generaba la pérdida de capacidad de lubricación del aceite, aumento de fricción entre las partes, oxidación de las pistas del cojinete en la turbina, calentamiento excesivo y daños graves al cojinete y al eje.

En síntesis, si la máquina hubiera seguido funcionando con esa fuga ponía en riesgo la integridad de la unidad de generación, pudiendo desencadenar daños graves en equipos críticos. Había mucha premura pero lo urgente era encontrar por dónde estaba ingresando el agua para repararlo de inmediato.