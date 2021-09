Hidrógeno artesanal, sustancia peligrosa que hacen pasar por helio para globos

Tras la explosión de un cilindro en el barrio Pedregal (comuna 6) que dejó siete personas heridas y nueve viviendas evacuadas, la atención se enfocó en la causa del accidente, reportada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín como una sustancia de fabricación casera que puede explotar a altas temperaturas y que, según relato de allegados al hecho, se producía en la casa donde ocurrió el hecho.

La preocupación radica en que esta mezcla, cuya fabricación es clandestina porque está prohibida, se hace pasar como helio para inflar globos, lo que pone en riesgo no solo a los fabricantes, sino también a las personas que la compran para la decoración en sus fiestas.

De acuerdo con datos de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), esa sustancia mal llamada “helio casero” es en realidad hidrógeno artesanal, “un gas combustible altamente inflamable, que no se debe usar para inflar globos para decoración o fiestas”. El peligro de esta sustancia radica en que, si el globo entra en contacto con cualquier chispa, como una vela, un fósforo o un cigarrillo, pueden producir incendios o explosiones.

El helio real es más costoso porque es un gas que se extrae de la tierra, no es renovable, no se puede fabricar. Pero, además, es una sustancia segura y no inflamable, por lo cual no es posible que explote o genere llamas. Por esto, es el único gas aprobado en Colombia para inflar globos que floten. Asimismo, debe ser importado, pues solo se encuentra en los Estados Unidos, Emiratos Árabes o Rusia.