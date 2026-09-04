El misterioso hallazgo de una menor que deambulaba, sin identificación, por un paraje de Amagá, suroeste de Antioquia

La presencia de una niña, aproximadamente, menor de 13 años de edad, que deambulaba atemorizada por una zona rural del municipio de Amagá, suroeste de Antioquia, alertó a la comunidad que dio aviso a la Policía.

Al encontrarla, los uniformados adscritos a Infancia y Adolescencia constataron que, además de resistirse a ser ayudada, la menor estaba en un aparente estado de abandono y afirmó no tener familia.

Según habitantes de la vereda La Guali, donde fue hallada, la niña nunca había sido vista por el lugar, por lo que su presencia, y el estado en el que se encontraba, causó aún más misterio entre una comunidad pequeña y apartada del casco urbano, que se caracteriza por la cercanía entre quienes la componen.

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“Esta niña aparenta tener 6 años, pero tiene más de 11, y al parecer estaba encadenada”, dijo una residente de la zona, que pidió apoyo a las autoridades para poner a salvo a la menor.

Según el reporte oficial, “al verificar la información, efectivamente se halla a una joven con las características suministrada, se traslada a la joven a urgencias del E.S.E Hospital San Fernando de Amagá, para recibir atención médica de manera prioritaria”.