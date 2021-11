Toque de queda en Guarne para frenar expendio de drogas

Así las cosas, los menores de 18 años no podrán transitar por el municipio entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m. hasta el próximo 15 de diciembre. No obstante, los menores que sean encontrados con sus padres y representante legal no serán objeto de sanción alguna.

El toque de queda ha sido objeto de críticas por parte de la comunidad. Rodrigo Cifuentes, habitante y docente del municipio, señaló que la medida apenas ofrece paños de agua tibia pues, asegura, detrás del fenómeno de microtráfico hay un complejo fenómeno criminal que involucra al menos una decena de bandas que se disputan todo el Oriente antioqueño.

Además, recalca, la problemática de consumo entre menores, sobre todo a partir de los 15 años, está caracterizado desde hace varios años y pese a ello ni esta ni las administraciones anteriores han adelantado políticas de salud pública y educativas suficientes para hacerle frente al asunto.