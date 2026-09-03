Casi un kilómetro sin iluminación en la autopista Medellín-Bogotá: Guarne pide intervención urgente

Dos tramos de la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Guarne (el primero, Guarne-Aeropuerto y el segundo, Crucero-Chaparral), permanecen sin iluminación, una situación que ya genera preocupación en el municipio por las condiciones de seguridad para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones que utilizan este corredor, especialmente durante las horas de la noche.
La alerta fue hecha por José David Ochoa Ruiz, secretario de Movilidad de Guarne, quien aprovechó una publicación para solicitar directamente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Instituto Nacional de Vías (Invías) información sobre las acciones de mantenimiento que están previstas para este sector de la carretera.
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El funcionario señaló que contar con una vía iluminada y en condiciones adecuadas resulta fundamental para disminuir los riesgos asociados a la circulación nocturna.