La cuenta de quejas y pedidos es larga. Pero también los testimonios, repetidos, que reseñan la falta de interés de los ciudadanos por hacerle control político a su gobernante. El día entrega una captura parsimoniosa, que no sorprende: ya los cuadernos y útiles para la temporada escolar inundan las cacharrerías; los venteros de lotería les prometen la mejor de las suertes a los bellanitas; y las lonas verdes circundan las obras que, según parece, el alcalde Óscar Andrés Pérez no alcanzará a entregar.

El gorjeo de cientos de palomas no logra camuflar las opiniones divididas que en Bello levanta la gestión del alcalde. Tampoco su vuelo, que resulta en un sonido aturdidor cuando emprenden la desbandada del parque principal. Ni los dinosaurios que instalaron por motivo del alumbrado navideño hacen posible el consenso. La confianza está minada en esta localidad, donde ningún político parece levantar cabeza desde el polémico paso de los Suárez Mira.

Los comerciantes ambulantes relevan a las palomas en el parque, tratando de vender candelas, cigarrillos y minutos, mientras un par de viejos despotrican, dicen ellos mismos, del alcalde: lo que prometió, sostienen, fue devolverle la tranquilidad al parque y habilitar un sitio para los vendedores ambulantes. “Todos prometen y nadie cumple. Veo todo lo mismo. La plaza de mercado fue otra que prometió arreglar y no ha arreglado”, dice uno.

Pero las respuestas son insuficientes, según el concejal Quintero, para quien esta alcaldía ha sido más de planificación que de ejecución. Es el caso del bulevar del norte, que comprende un corredor verde entre la glorieta de Solla y el centro comercial Parque Fabricato. “La Nación ya desembolsó la plata para esa obra, pero, por el desorden con el que han gobernado, ‘picotearon’ todo. Los estudios de prefactibilidad aún no están listos”, afirma.

La versión de los contertulios del parque sobre la plaza de mercado es reforzada por Alonso Bustamante, quien ha vendido frutas y verduras en la zona por más de 20 años. Mientras desgrana una carga de fríjoles verdes, desde el módulo provisional que habilitó la Alcaldía hace más de un año, entrega el parte: “Empezaron muy animados. Sacaron un viaje de tierra, pero ya está muy quieto. Desde que nos ubicaron aquí, no volvieron a dar información”, sostiene.

Aunque más reservada, María Franco, una venezolana, exalta la gestión de Pérez. Dice que en diciembre los alumbrados estuvieron muy bonitos y que, pese a no haber recibido una ayuda directa por ser migrante, valora la prestación del servicio de aseo y las mejoras en seguridad. “No tengo por qué quejarme. Me gusta mucho Bello. La seguridad es buena, por lo menos aquí en el parque”, precisa.

Sergio agrega: “¿Si o no? Hasta venían de otras partes a ver los dinosaurios. Pagaban chivas desde Medellín para terminar acá en Bello. Le va a ir muy bien si entrega el centro día y la plaza de mercado”. Eso sí, continúa Albeiro: “Falta ver si cumple. Le están trabajando hasta festivos, pero se ve difícil”. El alcalde, aún en el teléfono, promete que el centro día sí se entregará este año, con una inversión de $6.000 millones.

La percepción sobre el mandatario no es tajante. En el mismo parque, a unos pasos de donde tendrá lugar el centro día para los adultos mayores, Albeiro Hernández y Sergio Yepes respaldan su gestión. Bajo una sombrilla, mientras que el segundo vende lotería, Albeiro expresa: “¿El alcalde? Un verraco. Buena administración. Señalizó la ciclorruta, llenó de materas la 49. Y, ¿qué me dice de los alumbrados?”.

No todo es malo

Ahora bien, este no es el único pendiente: está el parque de Artes y Oficios, la construcción de dos megacolegios que, según el concejal Quintero, tampoco se entregarán y el mantenimiento de las vías, tanto urbanas como rurales. Pérez, sin embargo, se defiende: dice que el parque de artes avanza en su primera etapa, que los colegios están colgados por causa de la inflación que triplicó su costo y que hay en marcha un plan de reparación de la infraestructura vial.

Pérez, sin embargo, destaca lo positivo. Afirma que el Invías ya desembolsó $150.000 millones para la intervención, pero que los recursos serían entregados de forma escalonada, hasta 2030. “Por eso planteamos hacer la primera etapa, entre Solla y el hospital Marco Fidel Suárez. No alcanzamos a dejarlo completo, pero sí a empezarlo”, dice. Luego vendría la gestión predial del proyecto, que no es un tema menor, y probablemente tendría que asumirla la próxima administración.

En un tono más severo se mantiene el concejal Quintero, quien incluso habla de posibles irregularidades en la contratación de obras a través de la EDU Norte, empresa pública creada hace un año. El alcalde, por su parte, afirma que no le trasnocha que su administración sea calificada como una que no entregó obras.

“Las grandes obras requieren tiempo, planeación y consecución de recursos. No me interesa entregarlas. Me desprendo de la vanidad de cortar la cinta“, expresa. Las palomas, con su habitual gorjeo, retornan al parque. El pueblo luce tranquilo, entregado a la cotidianidad. Los funcionarios, entre ellos el alcalde, tratan en paralelo de resolver un pleito millonario que podría dejar a Bello agonizando fiscalmente.

Lo que la Alcaldía dice que ha hecho: