Entre los temas que se pusieron sobre la mesa, y a los que se les hará seguimiento semanalmente según se ha conocido, se cuentan los proyectos del Tren del Río, la construcción de la segunda pista del Aeropuerto José María Córdova, el Túnel Guillermo Gaviria Echeverri y los proyectos que se han fijado en el frente de las vías de cuarta generación (4G).

Funcionarios de ambas entidades estarán al frente del seguimiento de este proceso, para que las etapas requeridas en cada uno marchen a buen paso. El hecho no es menor, pues a comienzos de agosto de este año la ministra de Transporte le dijo a EL COLOMBIANO que esa cartera no contaba con recursos para la segunda pista del aeropuerto de Rionegro, por ejemplo.

Entonces, respecto a una pregunta que indagaba por ese ítem, la funcionaria expresó: ““La Aerocivil no tiene recursos para la segunda pista en Rionegro, tiene el compromiso, pero no de hacerlo de inmediato (...). En ese sentido, tuvimos que aplazar inversiones no prioritarias, porque nos toca darle un plazo a los concesionarios para que nos paguen”.