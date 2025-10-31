¡Atención! Alcaldes ganaron tutela a Ministerio de Hacienda para la votación para el Área Metropolitana de San Nicolás

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y los nueve alcaldes del Valle de San Nicolás le ganaron una acción de tutela al Ministerio de Hacienda, al que se le ordenó girar los recursos para la consulta del Área Metropolitana de esta parte del Oriente antioqueño para determinar si se aprueba o no su creación.
El fallo fue aprobado por el Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín en favor de los denunciantes, argumentando que esta consulta cuenta con un visto bueno desde el pasado 3 de junio.