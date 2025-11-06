Ofrecen millonaria recompensa por información del hombre que golpeó a un perro en el Bajo Cauca antioqueño

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se unió a las voces de rechazo por el brutal ataque que sufrió un perrito en el Bajo Cauca antioqueño. El mandatario se pronunció en su cuenta de X y pidió a las autoridades dar con el paradero del agresor lo más pronto posible.

La Gobernación está ofreciendo hasta $50 millones por información que permita a las autoridades la captura y judicialización de este hombre. Cabe recordar que esta situación ha generado el repudio de los antioqueños, pues el acto quedó registrado en videos compartidos en redes sociales, donde se puede evidenciar cómo este hombre golpea con un objeto en repetidas ocasiones al perro mientras este ladra de dolor.