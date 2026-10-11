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Fuerza Aérea activó sistema antidrones y derribó dron en el aeropuerto de Rionegro: lo que dijo el gobernador Rendón

Andrés Julián Rendón informó que el sistema antidrones inhibió la señal del aparato que frenó los vuelos en el José María Córdova. Conozca qué investigan las autoridades.

  • Aeropuerto José María Córdova y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Fotos: Juan Antonio Sánchez - EL COLOMBIANO
    Aeropuerto José María Córdova y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Fotos: Juan Antonio Sánchez - EL COLOMBIANO
Camilo Andrés López C
Camilo Andrés López C

Digital - Alcance

hace 1 hora
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó detalles de lo ocurrido con el dron que obligó a suspender las operaciones del Aeropuerto José María Córdova, en Rionegro. Según el mandatario, la Fuerza Aérea activó el sistema antidrones, inhibió la señal del aparato y logró derribarlo.

La actuación de las autoridades se produjo luego de que la Aeronáutica Civil ordenara, durante la noche de este sábado, suspender las operaciones en la terminal aérea por la presencia del dron en sus inmediaciones.

Rendón agregó que las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades. Hasta el momento no se han entregado más detalles sobre el origen del dron ni sobre quién lo operaba.

La Aeronáutica Civil informó la decisión hacia las 10:28 de la noche de este sábado, en un reporte preliminar en el que no se entregaron más detalles de la situación. En ese primer comunicado, la entidad indicó que se activó el protocolo establecido para avanzar en la verificación de la situación bajo estándares de seguridad operacional.

Hacia las 10:45 de la noche, unos 17 minutos después del primer reporte, la Aeronáutica Civil restableció las operaciones en el aeropuerto, luego de verificar las condiciones de seguridad.

Mediante una actualización, la entidad explicó que, tras la presencia del dron, se completó con éxito la verificación de la zona y la aplicación de los protocolos de seguridad operacional junto con las autoridades competentes.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo logró la Fuerza Aérea neutralizar el dron que volaba cerca del Aeropuerto José María Córdova?
La Fuerza Aérea activó su sistema antidrones, con el cual inhibió la señal de control del aparato para interrumpir su vuelo y provocar su caída segura.
¿Cuánto tiempo permanecieron suspendidas las operaciones aéreas en el aeropuerto de Rionegro?
La suspensión del tráfico aéreo duró aproximadamente 17 minutos, entre las 10:28 p. m. y las 10:45 p. m. del sábado, momento en el que se verificaron las condiciones de seguridad y se restablecieron los vuelos.

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