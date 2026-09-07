Fredonia alcanzó los 39,4 °C y quedó como el segundo lugar más caliente de Colombia

El calor no dio tregua en Fredonia, Antioquia. El municipio del Suroeste registró una temperatura máxima de 39,4 °C en las últimas 24 horas, un dato que lo ubicó en el segundo puesto del listado nacional elaborado con los registros de las estaciones meteorológicas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). El registro antioqueño quedó apenas 0,2 °C por debajo de Saldaña, Tolima, que encabezó el reporte con 39,6 °C. En otras palabras, Fredonia estuvo prácticamente en el mismo nivel de calor que el municipio que ocupó el primer lugar del país. Lea más: Colombia registró temperaturas de hasta 42,9 °C en agosto: así podría avanzar el fenómeno de El Niño en septiembre La temperatura resulta llamativa para Antioquia, donde la geografía y la altura generan condiciones muy diferentes a las de las zonas tradicionalmente más calientes de Colombia.

Fredonia superó a otros municipios que rozaron los 40 grados

Después de Saldaña y Fredonia, el listado del Ideam ubicó entre los registros más altos a Natagaima, Tolima, con 39,2 °C, y Valledupar, Cesar, con 39 °C. También aparecen Ambalema, Tolima, con 38,6 °C; Villavieja, Huila, con 38,6 °C, y Urumita, La Guajira, con 38,4 °C. Los datos corresponden a estaciones meteorológicas localizadas en municipios de las regiones Andina y Caribe. Hay, por tanto, un dato que sobresale, y es que Fredonia se metió en una lista dominada por municipios de regiones que históricamente suelen registrar temperaturas mucho más altas que las de Antioquia.

Durante el periodo analizado, 48 municipios de 17 departamentos registraron temperaturas elevadas, y en algunos casos se alcanzaron máximos históricos mensuales.

El calor no significa que Fredonia haya batido su récord histórico

Aunque los 39,4 °C representan uno de los registros más altos del país en este reporte, el dato debe interpretarse con una precisión importante. El Ideam aclara que las temperaturas corresponden a las condiciones registradas en la ubicación específica de sus estaciones meteorológicas. Por eso, la cifra no representa exactamente la temperatura que experimentaron todos los habitantes del casco urbano de Fredonia o de otras zonas del municipio. De igual manera, el boletín precisa que, para el conjunto de municipios relacionado en el apartado de temperaturas máximas, no se registraron valores de temperatura del aire por encima de los máximos históricos. Es decir, que Fredonia aparezca segundo en el reporte nacional no significa, por sí mismo, que haya establecido un récord histórico para el municipio.

Colombia atraviesa días de contrastes extremos

El mismo reporte evidencia que el comportamiento del clima está siendo muy diferente dependiendo de la región. Mientras Fredonia, Saldaña, Natagaima, Valledupar y otros municipios se acercaron a los 40 °C, en Boyacá se presentaron temperaturas completamente opuestas. En las últimas 24 horas, Paipa registró 2,6 °C, Duitama 3,8 °C y Toca 4,4 °C. Entérese: Caída histórica de nivel del Cauca: de 1.600 a casi 250 metros cúbicos por segundo El informe también recoge temperaturas particularmente altas durante agosto. En Pailitas y Valledupar, Cesar, las estaciones llegaron hasta los 42,9 °C, mientras que otros puntos del mismo departamento superaron los 42 °C. Además, una estación de Barrancabermeja, Santander, marcó 37,4 °C el 4 de septiembre, superando el máximo histórico de septiembre que tenía ese punto, de 36,8 °C. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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