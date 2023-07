Fractura del Centro Democrático en Bello agita campaña a la alcaldía

En la lucha también estaban el concejal Daniel Rodrigo Villa y el diputado Diego Díaz, pero con menos fuerzas.

Acá viene el nudo de este asunto. Según Ortega, ella ganó varias encuestas dentro del partido y eso le daba la legitimidad para ser la candidata del Centro Democrático. “Una encuesta interna me dio como ganadora. Confié en ese mecanismo del partido y me siento incómoda por la decisión. No se me informó, no hay motivos de fondo para haber decidido así”, anotó Ortega.

Como se comentó, la decisión de avalar a Lorena González se tomó diez días después de proferida la condena contra el alcalde Pérez. Para Ortega, esa decisión, que nadie le ha explicado, pudo tener que ver con la caída en desgracia del exalcalde, con quien trabaja desde hace más de una década: “El panorama político cambió completamente desde la condena. Lo que antes era concreto, ya no lo es”.