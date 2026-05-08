¿Por qué hay enredo en los municipios del Valle de Aburrá con las fotomultas nocturnas?

Una confusión normativa le salió cara a Darío: una infracción de $1.200.000 por pasarse un semáforo nocturno. Creyendo que el sistema operaba bajo las mismas directrices de Medellín, el conductor ignoró que en Itagüí las cámaras de fotodetección mantienen reglas distintas. Según explicó este conductor, sancionado en el corredor de la Central Mayorista, “pasé el intercambio de La Ayurá y el semáforo que está en toda la esquina estaba congestionado con muchos camiones atravesados. Cuando ellos abrieron el paso, nosotros continuamos el recorrido”.

A las 12:46 a.m., Darío cruzó el semáforo en rojo convencido de que la noche le otorgaba inmunidad. Sin embargo, la notificación de la multa desmoronó su certeza: la supuesta “libertad nocturna” que siempre tuvo presente no lo salvó de la cámara de fotodetección. “Desde que recibí la fotomulta, mi duda ha sido la misma: se supone que a esa hora el semáforo en rojo no generaba infracción, pero aun así me llegó el comparendo”, aseguró el conductor.

La confusión

Resulta que en Medellín —pionero de este sistema de sanciones desde que comenzó su operación el 1 de abril de 2011— se tuvo como regla que durante las noches no iban a operar las cámaras, no solo en los cruces semafóricos, sino también para las demás sanciones que iban a registrar. Pero tres años más tarde, el 6 de octubre de 2014, el entonces alcalde Aníbal Gaviria Correa determinó que las sanciones iban a ser las 24 horas, aunque con una excepción: las de pasarse el semáforo en rojo. Entérese: Cuatro municipios más estrenarán fotomultas en Antioquia: ¿cuáles son y en qué vías se instalarán? Esta decisión se tomó con el argumento de que iba a primar la seguridad, teniendo en cuenta que hay zonas semaforizadas propensas al accionar de atracadores, como por ejemplo, la glorieta de La Minorista. Pero la realidad en Itagüí, Bello y Sabaneta es muy distinta, porque en estos tres municipios se imponen comparendos las 24 horas en los cruces semafóricos, más allá de los temas complejos de seguridad que se puedan vivir. Desde la Alcaldía de Itagüí explicaron que la determinación se tomó dando prioridad a temas de seguridad vial para evitar accidentes de tránsito por los excesos de velocidad y los descuidos. “Para nosotros, apagar la fotodetección por semáforo es aumentar el riesgo de un siniestro vial, es incrementar la probabilidad de accidentes en la vía en la noche. Además, Itagüí es una ciudad segura, el tema de fleteo en semáforos y esas modalidades no se ve”, explicaron desde esta administración municipal. Bello y Sabaneta mantienen posturas similares para sostener las sanciones nocturnas en sus semáforos. Según las autoridades, la medida permanece vigente debido a que no se ha registrado una variación significativa en las cifras de criminalidad en los cruces vigilados por cámaras durante las madrugadas. Le puede interesar: Envigado estrena fotomultas: atento a la ubicación de las 14 cámaras que operarán desde abril

¿Se puede hacer?

El abogado Mauricio Flórez, experto en temas relacionados con fotodetección, aseguró que establecer horarios para algunas infracciones es potestad de los alcaldes de los municipios. “Lo que pasa es que cada municipio es autónomo de tomar esta clase de decisiones, por lo que poner o no infracciones a través de cámaras en determinados horarios es decisión del alcalde”, señaló el abogado Flórez. Hace la claridad que la ley permite la operación de las cámaras, pero en ningún momento hay reglas relacionadas con algún tipo de restricción, por lo que los conductores deben estar bien informados de cómo opera el sistema en cada municipio para evitarse sorpresas.