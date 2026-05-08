¿Por qué hay enredo en los municipios del Valle de Aburrá con las fotomultas nocturnas?

Una confusión normativa le salió cara a Darío: una infracción de $1.200.000 por pasarse un semáforo nocturno. Creyendo que el sistema operaba bajo las mismas directrices de Medellín, el conductor ignoró que en Itagüí las cámaras de fotodetección mantienen reglas distintas.
Según explicó este conductor, sancionado en el corredor de la Central Mayorista, “pasé el intercambio de La Ayurá y el semáforo que está en toda la esquina estaba congestionado con muchos camiones atravesados. Cuando ellos abrieron el paso, nosotros continuamos el recorrido”.