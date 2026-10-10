Así fue la insólita llegada de la reliquia de un santo francés a la iglesia de Cisneros, Antioquia

Diocidencia: esta palabra es un neologismo (palabra nueva) que combina los términos Dios y coincidencia. Esta sirve para describir una situación que, a vuelo de pájaro, parece una casualidad, pero que en realidad podría ser un acto guiado, planeado o bendecido por la divinidad. En este caso se refiere a una antigüedad que estuvo a punto de caer a un desagüe en Estados Unidos y que al final se transformó en toda una reliquia religiosa de un santo francés que desde esta semana se venera en la iglesia de Cisneros, Nordeste antioqueño.
La historia la narra el padre Juan Sebastián Henao García, quien, pese a su juventud, ya ejerce como vicario parroquial de Nuestra Señora del Carmen —nombre oficial de la iglesia de Cisneros—. Henao cuenta la historia dentro de la fresca casa cural, en la que nos refugiamos del calor que hizo el jueves en ese municipio.
“Todo comenzó en Estados Unidos, en unas vacaciones que en 2025 hizo el padre Iván Tobón Zapata —párroco de Cisneros— a ese país. Él tiene allá un conocido con el que se moviliza por la ciudad de Boston cuando viaja. Dijo que en una de esas charlas de carro, el hombre —quien es un salvadoreño— le contó que también trabajaba realizando mudanzas, y en una de ellas le pasó algo muy peculiar”, comentó el sacerdote.
Resulta que en uno de sus trabajos, al salvadoreño le encomendaron el trasteo de una acomodada familia europea. Tras empacar los elementos principales, la orden de los europeos fue desechar todo lo demás. Entre los objetos que iban a botar había una peculiar pieza en forma de cruz, algo gastada, pero que todavía dejaba ver cierto brillo dorado.