Antioquia pondrá case de $2,6 billones para llevar el tren de Bello a Barbosa

La Gobernación de Antioquia quiere hacerle un regalo a la ciudad metropolitana que este mes celebra sus 350 años: los recursos para construir la línea férrea que permita llevar los trenes del metro desde Bello hasta Barbosa y, por fin, conectar el norte del Valle de Aburrá con el sistema masivo de transporte.
El gobernador Andrés Julián Rendón le confirmó a EL COLOMBIANO que en noviembre presentará ante la Asamblea de Antioquia un proyecto de ordenanza para comprometer vigencias futuras durante 29 años, con el fin de financiar la construcción de la línea férrea y poner en marcha un primer tramo del Tren del Río, que está diseñado completo para recorrer 63 kilómetros entre Caldas y Barbosa.
Lea acá: Hechos que estremecieron a Antioquia: el infierno que se desató en el Túnel de La Quiebra por un tren algodonero
“Es la etapa que podemos financiar con recursos propios. Ya hicimos todo el estudio financiero”, precisó el mandatario, quien señaló que el monto que se comprometería hasta 2055 ascendería a los $2,63 billones.
Una vez obtenga el aval de la Asamblea, la Gobernación prevé que en el primer trimestre de 2026 se defina la ruta de estructuración del proyecto. Hay dos caminos posibles: licitar la obra pública para el tramo Bello-Barbosa, o abrir una convocatoria para una alianza público-privada que asuma la construcción de toda la conexión férrea entre Puerto Berrío y Caldas.