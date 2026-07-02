¡A sacar la bicicleta! Medellín abre inscripciones para pedalear la Feria de las Flores

La bicicleta volverá a ser protagonista de la Feria de las Flores. La Alcaldía de Medellín abrió las inscripciones para participar en una nueva edición de la Feria a Ritmo de Bicicleta, un ciclopaseo que reúne a ciudadanos y visitantes en un recorrido por la ciudad para promover la movilidad sostenible, el disfrute del espacio público y el encuentro comunitario. La actividad se llevará a cabo el sábado 1 de agosto y tendrá un recorrido de 11 kilómetros, con salida y llegada en el Parque de las Luces. Durante el trayecto, los participantes recorrerán sectores como la avenida El Poblado, Belén y Laureles, esta jornada hace parte de la programación oficial de la Feria de las Flores 2026. Entérese: Estos son los artistas confirmados para el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 30 de julio y podrán participar personas de todas las edades, de manera individual o en grupo. En el caso de niñas, niños y adolescentes, el registro deberá ser realizado por un adulto responsable a través del formulario habilitado por la Alcaldía de Medellín. El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, destacó el significado que tiene este medio de transporte para la ciudad. “La bicicleta hace parte de la historia, la cultura y la transformación de Medellín. Hoy sigue siendo un símbolo de movilidad sostenible, bienestar y encuentro ciudadano. Por eso, bajo el liderazgo de nuestro alcalde Federico Gutiérrez, continuamos promoviendo su uso como una apuesta por una ciudad más saludable, más humana y conectada con el cuidado del espacio público”, afirmó el funcionario. Le puede interesar: Feria de las Flores 2026: ya está abierta la convocatoria para elegir al rey infantil de la trova

¡A rodar! Medellín abre inscripciones para recorrer la Feria de las Flores en bicicleta. Foto: Alcaldía de Medellín