¡A sacar la bicicleta! Medellín abre inscripciones para pedalear la Feria de las Flores

La bicicleta volverá a ser protagonista de la Feria de las Flores. La Alcaldía de Medellín abrió las inscripciones para participar en una nueva edición de la Feria a Ritmo de Bicicleta, un ciclopaseo que reúne a ciudadanos y visitantes en un recorrido por la ciudad para promover la movilidad sostenible, el disfrute del espacio público y el encuentro comunitario.
La actividad se llevará a cabo el sábado 1 de agosto y tendrá un recorrido de 11 kilómetros, con salida y llegada en el Parque de las Luces. Durante el trayecto, los participantes recorrerán sectores como la avenida El Poblado, Belén y Laureles, esta jornada hace parte de la programación oficial de la Feria de las Flores 2026.
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