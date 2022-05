Según el acta de notificación puesta en uno de los muros del barrio, desde el pasado 30 de abril la comunidad fue avisada por el inspector de Policía de Villa Hermosa de que cerca de 91 edificaciones que están dentro del predio de 30.000 metros cuadrados serían demolidas, pues según el funcionario este es un espacio de propiedad del Municipio que ha sido invadido pese a estar en una zona de alto riesgo no mitigable.

Sin embargo, para los vecinos de Pinar del Cerro, lo dicho por el inspector sería una contrariedad si se tiene en cuenta que en la zona a muchos predios les llega impuesto predial, desde hace cuatro años, lo que daría fe de su legalización. Además, en septiembre de 2017 una comisión accidental del Concejo de Medellín ordenó una intervención urbanística en la zona, así como la revisión individual de cada edificación para ver que casas tendrían algún tipo de riesgo para su mitigación. Allí no se habló de desalojo.

“Es más, hace dos meses la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) nos dijo que se haría un proyecto social que tendría como eje las escalinatas del sector y que incluiría huertas comunitarias. Este proyecto no iba a afectar las casas de la zona establecidas hasta noviembre de 2021, y las que fueran posteriores a esa fecha se retirarían pero se le reconocería el valor a los propietarios. “¿Usted cree que el Estado va a invertir plata en una zona de invasión qué luego va a demoler?”, explicó Benigno Ríos Córdoba, habitante de la zona que no entiende el actuar del inspector.

Ríos señaló que el riesgo que reseña el funcionario sobre deslizamientos es infundado pues, en más de 11 años, no ha habido movimientos de tierra y, según él, la única quebrada de la zona fue canalizada de forma óptima.